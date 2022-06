Explosion des coûts pour le nouveau quartier général de la police de Trois-Rivières

Le conseil municipal a adopté une résolution pour un règlement d'emprunt, mardi soir.

Des 55 millions $, 5 millions $ seront alloués à la réalisation d'études d’avant-projet, pour la fourniture de services professionnels, pour la conception des plans et devis et la surveillance des travaux.

Le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche estime que le quartier général est désuet et ne répond plus aux besoins.

« On a de la difficulté à loger nos policiers. On a une cellule désuète et des prévenus qui croisent des employés administratifs à l'intérieur du QG, alors que ça ne devrait jamais arriver. Si on embauche de nouveaux policiers, on n'aura pas de place pour les loger. Le bâtiment a une capacité de 75 personnes, alors qu’on en compte près de 250 actuellement. » — Une citation de Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Si le conseiller municipal du district de Châteaudun, Luc Tremblay, a évoqué l’idée d’utiliser la taxe sur l'essence pour financer le projet, le maire refuse.

En entrevue à Toujours le matin, Jean Lamarche a expliqué que la taxe sur l’essence finance notamment les infrastructures d’aqueducs et d'égouts de la municipalité. Oui, il y a un retour de taxes sur l’essence de 10 millions $, mais si on le prend et on le met sur le quartier général, c’est de l’argent qu’on enlève ailleurs , a-t-il affirmé.

Le défi s’annonce donc colossal, selon le maire, car il n’existe pas de subventions pour les infrastructures de sûreté municipale.

Diviser pour économiser?

Selon le chef de l’Action civique, Jean-Claude Ayotte, il n’y a pas de plus-value à ce que le quartier général de la police de Trois-Rivières soit agrandi pour y fusionner la cour municipale.

Le candidat défait aux dernières élections municipales estime que la Ville pourrait plutôt reconvertir certains bâtiments qu'elle possède, comme l’a fait Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières, dans le secteur commercial.

Le chef du parti municipal Action civique de Trois-Rivières, Jean-Claude Ayotte. (Archives) Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Je veux bien qu’on aille ailleurs, mais je ne suis pas certain que de diviser le QG va amener des économies , a répondu le maire au micro de Marie-Claude Julien.

Dans son plan triennal d'immobilisation, la Ville cible une limite des dépenses d’environ 55 millions $ par année. Cette limite est environ la même, chaque année, affirme Jean Lamarche.

La Ville organisera une assemblée publique de consultation sur le projet d'agrandissement le 5 juillet prochain.