« Tous les jours quelque chose brûle » : à Lyssytchansk, ville voisine de Sievierodonetsk pilonnée depuis des semaines et où forces russes et ukrainiennes s'affrontent désormais dans des combats de rue, les habitants sont désormais eux aussi sous les bombardements constants.

De nombreux habitants ont fui de cette ville de 100 000 habitants, séparée de Sievierodonetsk par la rivière Donets. Ne restent plus que des personnes âgées, les gens qui s'occupent d'elles ou ceux qui n'ont pas les moyens de partir ailleurs.

Tous les jours, il y a des bombardements, tous les jours quelque chose brûle , dit Iouri Krassnikov, retraité, assis sur un banc dans un quartier aux nombreux immeubles endommagés et pavillons calcinés.

Non loin de là, le bâtiment d'un lycée technique est en proie à un violent incendie – des fenêtres s'échappent des flammes et de gros nuages de fumée noire.

« Il n'y a personne pour m'aider. J'ai essayé d'aller voir les autorités municipales, mais il n'y a personne, tout le monde a déguerpi. Ils ont abandonné la population! [...] Où vais-je aller à 70 ans? » — Une citation de Iouri Krassnikov, résident de Lyssytchansk

Serguiï Lipko, lui, fait visiter sa maison endommagée, dans un quartier tout proche de la rivière Donets, alors que des explosions retentissent aux alentours. Dans la chambre, une roquette s'est fichée au beau milieu du lit, sans exploser.

Lui non plus n'a pas l'intention de partir, en dépit de la lente progression des forces russes qui désormais encerclent presque totalement Lyssytchansk et Sievierodonetsk, deux villes frappées de plein fouet par la désindustrialisation ces dernières années.

« Dans notre pays, on doit travailler toute notre vie pour avoir un toit. C'est pour ça qu'on n'ira pas quelque part où on n'en aurait pas. Il y a beaucoup de gens dans notre ville qui ne sont pas partis parce qu'ils ont travaillé toute leur vie pour avoir un appartement. » — Une citation de Serguiï Lipko, résident de Lyssytchansk

Ivan Sossnine, 19 ans, est lui resté pour s'occuper de sa grand-mère infirme. Ici, c'est chez nous. On ne connaît pas autre chose, on a grandi ici. Où irions-nous? Et nous n'avons pas assez d'argent pour séjourner longtemps ailleurs .

Pourtant, Vadim Chvets, 62 ans, debout devant une épicerie aux rayons à moitié vides, s'efforce de garder le moral. Il a réussi malgré tout à faire son potager cette saison en utilisant l'eau d'un lac, le réseau de distribution d'eau ne fonctionnant plus.

Je n'ai pas idée de ce qui va se passer demain. Je ne sais pas comment nous vivrons. Mais, naturellement, nous espérons que tout ira au mieux , dit-il.

Lyssytchansk et Sievierodonetsk forment la dernière agglomération encore sous contrôle ukrainien de la région de Louhansk. Leur prise ouvrirait aux Russes la route de Kramatorsk, grande ville de la région de Donetsk.

Kiev envisage de retirer ses troupes de Sievierodonetsk

Il faudra peut-être se retirer de Sievierodonetsk, a pour sa part indiqué mercredi Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Louhansk, sur la chaîne ukrainienne 1+1, alors que des combats intenses se poursuivaient mercredi dans cette ville stratégique.

Mardi soir, il avait déjà indiqué que tenir cette ville tenait de la mission impossible , même si le ministère ukrainien de la Défense affirmait encore mercredi matin que les forces ukrainiennes résistent aux attaques russes.

Depuis la chute, le 20 mai, du port de Marioupol, sur la mer d'Azov, les Russes concentrent leur offensive sur cette ville à la limite occidentale de la région de Louhansk.

Ils n'ont progressé que lentement jusqu'ici, faisant dire aux analystes occidentaux que l'invasion russe lancée le 24 février a tourné à la guerre d'usure, avec des progressions minimes obtenues au prix de destructions massives et de lourdes pertes.

Dans un rare message télévisé mardi, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a affirmé que les forces russes avaient totalement libéré les zones résidentielles de cette ville industrielle, connue pour sa grande usine chimique Azot, et contrôlaient désormais 97 % du territoire de la région de Louhansk.

Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré mardi soir que ses hommes poursuivaient la défense absolument héroïque du Donbass , les Ukrainiens répètent avoir un besoin vital d'armes plus puissantes pour arrêter le rouleau compresseur russe.

La livraison de systèmes de lance-roquettes multiples, d'une portée de quelque 80 km, soit légèrement supérieure aux systèmes russes, a été annoncée, mais on ignore quand les Ukrainiens pourront commencer à les utiliser.

Jusqu'ici, les Ukrainiens ont dû se contenter d'armes occidentales de moindre portée. Tels les 22 obusiers M109, de conception américaine et d'une portée de quelque 20 km, que la Norvège a annoncé mercredi avoir envoyés en Ukraine.