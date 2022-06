La mobilisation étudiante sauve 11 arbres de l’abattage à l’UQAR

À la fin du mois de mai, des membres de la communauté universitaire avaient dénoncé le projet de l' UQAR , qui nécessitait de couper une douzaine d'arbres dont plus de la moitié avaient plus de 60 ans.

On va aller de l'avant avec le projet, mais on va faire des adaptations. On a eu deux très belles rencontres avec les étudiants. C'est en communiquant et en échangeant ensemble qu'on a pu arriver à une vision commune , a affirmé le vice-recteur aux ressources humaines et à l’administration, Benoît Desbiens.

Les plans prévus pour le réaménagement de l'entrée de l'UQAR seront revus afin de conserver les arbres qui se situent entre le CPE L'Univers des copains et la voie asphaltée. Photo : Gracieuseté de l'UQAR

Ainsi, l'emplacement prévu pour l'aménagement de la voie est qui mène à l' UQAR à partir de la rue Saint-Jean-Baptiste sera légèrement décalé afin de conserver certains arbres, et l'îlot central prévu entre les deux voies sera élargi afin d'y intégrer quatre arbres, précise M. Desbiens.

« Ça nous permet de passer de la coupe de 11 arbres à un seul arbre coupé. Il y aura deux petits arbres qui pourront être déplacés puisqu'ils sont quand même d'une taille réduite et il y aura toujours [...] 48 nouveaux arbres qui vont être ajoutés sur le campus. » — Une citation de Benoît Desbiens, vice-recteur aux ressources humaines et à l’administration

Un seul érable de Norvège sera abattu pour permettre le passage d'une voie de circulation.

L'étudiante à la maîtrise en écologie végétale Alice Atikessé, se réjouit du compromis négocié avec l'UQAR. Elle fait partie de ceux qui ont dénoncé l'abattage des arbres matures du campus rimouskois. Elle est également l'instigatrice d'une pétition qui a reçu 889 signatures.

C'est certain que je vois ça comme une victoire. En commençant un processus de revendication, on ne sait jamais où ça va aller, et là on voit qu'il y a eu une belle ouverture de la part de l'administration d'écouter la voix étudiante , se réjouit-elle.

« J'ai été impressionnée de l'ouverture [de l'UQAR] et du revirement de situation. » — Une citation de Alice Atikessé, étudiante

Elle ajoute que les étudiants n'étaient pas partie prenante du projet au départ. On s'entend que la majeure partie des usagers, ce sont les étudiants. [...] Je sens vraiment qu'on a reviré la vapeur pour la suite des choses quand il va y avoir de grands projets à l' UQAR , dit-elle.

De nombreuses vois se sont élevées dans la communauté universitaire pour éviter l'abattage de 12 arbres matures. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le vice-recteur aux ressources humaines et à l'administration, Benoît Desbiens, affirme que son organisation s'est d'ailleurs engagée à consulter les étudiants en amont pour d'autres phases prévues au projet de réaménagement des voies de circulation.

La première phase des travaux s'amorcera dans deux semaines sur le campus de l' UQAR et le chantier doit s'achever en octobre 2023.

Avec la collaboration de Louis Lessard