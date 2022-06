Pénurie de médecins : une clinique bilingue de Cornwall forcée de fermer ses portes

Le manque de personnel, plus précisément de médecins, a eu raison de la clinique médicale McConnell, à Cornwall. Elle a fermé définitivement ses portes dimanche dernier.

L’annonce de la fermeture a été faite sur le compte Facebook de l’entreprise médicale, il y a plus d’un mois, et a été partagée par près de 1000 internautes.

« Il a été très difficile de trouver des médecins pour travailler dans notre clinique. » — Une citation de Clinique médicale McConnell à Cornwall

La clinique médicale McConnell a ouvert ses portes, il y a 32 ans. Elle était la première clinique sans rendez-vous à s’être établie à Cornwall. Elle offrait des services en français et en anglais.

À en juger par les commentaires sur Facebook, la nouvelle a eu l'effet d’un électrochoc.

C'est tellement triste à lire , a commenté Pam Bowen sous la publication de la clinique. Notre région est déjà en difficulté pour les services de santé. Dommage que nous ne trouvions aucun médecin désireux de nous prodiguer les soins dont nous avons besoin!

Malheureusement , a-t-elle poursuivi, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas trouver de médecin de famille. Maintenant, il sera encore plus difficile d'être vu dans une clinique sans rendez-vous.

Cette fermeture aura un impact énorme sur notre communauté , s’est inquiétée, de son côté, Anne Kirkman.

C'est tellement révélateur de nos graves problèmes de santé en Ontario, particulièrement à Cornwall. Notre hôpital ne prendra pas le relais et la plupart des gens ne peuvent pas trouver de médecin dans cette région , a écrit Jamey Loucks sur Facebook.

Le maire à la recherche de solutions

En entrevue à Radio-Canada jeudi dernier, le maire de Cornwall, Glen Grant, n'a pas caché sa déception devant la situation.

Pour certains résidents, c'était leur seule option pour recevoir des soins. Certains n'ont maintenant plus accès.

En revanche, le maire a dit que sa ville a été assez chanceuse pour recruter deux médecins en deux semaines. Ils ne sont pas des médecins de famille , a-t-il précisé. Nous avons un bon programme de recrutement [...] et nous en faisons la promotion le plus possible.

Chargement de l’image Le maire de Cornwall, Glen Grant Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Glen Grant a ajouté que cette situation n'était pas unique à Cornwall. La province devra être plus proactive pour aider les communautés à recruter, selon lui.

Il y a des immigrants qui arrivent dans nos communautés, des médecins qui doivent être qualifiés à nouveau. La province devrait se pencher à savoir s'il y a trop de restrictions pour les médecins [de l'extérieur] qui arrivent au Canada.

Il a également promis qu'il allait faire du démarchage auprès du prochain, ou de la prochaine, ministre de la Santé de l'Ontario dont on connaîtra l'identité prochainement. On va aussi parler aux députés locaux. Le gouvernement fédéral doit aussi s'impliquer.

Avec les informations d'Alexandra Angers