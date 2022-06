Le niveau d’eau à Fort Frances ne cesse de monter et bat des records

Des résidents de la ville de Fort Frances, dans le Nord-Ouest de l’Ontario, qui tentent de protéger leur propriété avec des sacs de sable contre la crue du lac à la Pluie et de la rivière du même nom, demandent plus d’aide de la province et du gouvernement fédéral.

Le niveau d’eau du lac à la Pluie a battu la semaine dernière un record datant de 1950.

Une situation qui ne surprend pas Nathan Calder, un résident de Fort Frances qui n'est pas directement touché par les inondations.

J’avais le sentiment qu’il y aurait beaucoup d’eau au printemps , a-t-il raconté à CBC mardi. La glace sur le lac a pris plus de temps que d’habitude pour se briser.

Il explique que des périodes de pluie et de neige se sont succédé, sans que le sol ne puisse dégeler.

« Toute l'eau de pluie, au lieu de s'infiltrer dans le sol, a été poussée soit dans le lac, soit dans toutes ces autres zones inondables. » — Une citation de Nathan Calder, résident de Fort Frances

Janice Tucker et son conjoint, un pêcheur commercial, possèdent une entreprise sur une île du lac à la Pluie. Nous avons transporté plus de 4 000 sacs de sable sur l'île pour essayer de sauver les choses, mais le vent et la crue des eaux ont eu raison de nous.

Mme Tucker aimerait obtenir un soutien semblable à celui offert par les autorités américaines, de l’autre côté du lac.

Fort Frances est un peu comme une ville jumelle avec International Falls et Ranier, au Minnesota — il y a juste un pont qui nous sépare , dit-elle. Ils ont fait appel à la Garde nationale, ils ont des machines qui fabriquent les sacs de sable.

Le lac à la Pluie borde l'Ontario et le Minnesota. Ce pont ferroviaire, qui relie le Canada et les États-Unis, se trouve à l'embouchure de la rivière à la Pluie (archives). Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Elle dit avoir contacté le bureau de son député nouvellement réélu, Greg Rickford, et a appris qu'une demande a été envoyée à Gestion des situations d’urgence Ontario.

CBC a contacté le bureau de M. Rickford ainsi que le ministère du Solliciteur général de l’Ontario, qui supervise Gestion des situations d’urgence Ontario, mais n’avait pas obtenu de réponse au moment de la publication.

Nathan Calder affirme qu’il y a beaucoup d’entraide à Fort Frances, en attendant plus d’aide gouvernementale.

« La dynamique dans une petite ville est toujours comme ça, mais dans des situations comme celle-ci, les gens se rassemblent encore plus. » — Une citation de Nathan Calder, résident de Fort Frances

M. Calder concède qu'il y a eu un certain soutien de la part du ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts, mais il souhaite une plus grande implication de la province et du fédéral.

Je suis surpris, honnêtement, qu'ils n'aient pas appelé des réservistes de l'armée pour venir aider.

La Ville de Fort Frances a déclaré l'état d'urgence à la fin du mois d'avril. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Le député fédéral de Thunder Bay—Rainy River, Marcus Powlowski, a visité la région de Fort Frances la fin de semaine dernière.

« À certains endroits, ils ont clairement perdu la bataille pour retenir les eaux, mais à d'autres endroits, ils ont réussi à lutter jusqu'à présent, mais uniquement grâce à la mise en place de sacs de sable. » — Une citation de Marcus Powlowski, député fédéral de Thunder Bay—Rainy River

M. Powlowski rappelle que l’aide en cas d’urgence est avant tout la responsabilité de la province, mais ajoute qu’il y a des mécanismes qui permettent au gouvernement fédéral d’intervenir.

Il ne peut s'agir d'un groupe de citoyens ou de la municipalité qui s'adressent au gouvernement fédéral. Cela doit venir de la province , précise le député.

M. Powlowski a parlé de la situation avec le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair. Il m'a dit que s'il y a une demande, le gouvernement fédéral viendra évaluer la situation et voir ce qu'il peut faire.

Quand le niveau d’eau se stabilisera-t-il ?

Nathan Calder affirme avoir reçu des informations contradictoires concernant le temps nécessaire pour que le niveau d’eau commence à redescendre.

Un reportage récent indique que cela pourrait être dès la mi-juin, mais un membre de la famille de M. Calder qui connaît bien le lac croit que le pic ne sera pas atteint avant la mi-juillet.

Plusieurs rues et parcs ont été fermés par la Ville de Fort Frances. Photo : Avec la permission de Nathan Calder

Il connaît le lac probablement mieux que quiconque dans les environs , affirme Nathan Calder. Honnêtement, j’aurais tendance à faire confiance à son opinion.