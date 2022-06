Des passagers de VIA Rail réclament la reprise du train matinal entre London et Toronto

VIA Rail a aboli le train de 6 h 30 entre London et Toronto durant la pandémie. Des usagers qui s'en servaient pour venir travailler dans la Ville Reine demandent son retour.

C'est le cas de Laura Maniago qui faisait le trajet régulièrement depuis 10 ans pour être à Toronto avant 9 h.

C'était très pratique, parce que je n'avais qu'à aller à la gare de London et y stationner ma voiture pour ensuite prendre le train jusqu'à la gare Union. Je pouvais prendre le métro par la suite ou marcher jusque dans le quartier des affaires , raconte l'organisatrice de campagnes de financement en éducation.

VIA Rail rétablit de nombreuses liaisons ce mois-ci, mais pas le train numéro 82. Le transporteur n'a pas précisé pourquoi, à la suite d'une demande envoyée par CBC.

De nombreux trajets avaient été éliminés durant la pandémie, en raison de la chute d'achalandage.

À l'heure actuelle, VIA Rail offre cinq trajets quotidiens entre London et Toronto, mais le premier train arrive dans la Ville Reine après 10 h.

Mme Maniago raconte qu'elle doit conduire jusqu'à Burlington pour y prendre le train de banlieue GO jusqu'à Toronto, faute de liaison directe tôt le matin avec VIA Rail. Elle presse le fédéral de rétablir le circuit.

Pourquoi la ville qui connaît la plus grande croissance en Ontario, selon le recensement de Statistique Canada, ne bénéficie-t-elle pas de services qui aideraient les gens à se rendre au travail, tout en réduisant le nombre de véhicules sur les autoroutes? demande-t-elle.

Le député libéral de London-Centre-Nord Peter Fragiskatos promet de discuter de la question avec le ministre des Transports, Omar Alghabra, affirmant que le transport ferroviaire est important pour lutter contre les changements climatiques.

Il est possible de prendre le train GO entre London et Toronto. Toutefois, même en prenant le train de 5 h 30, l'usager arrive dans la Ville Reine à 9 h 30.