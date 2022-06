Accompagner les propriétaires pour redonner vie à leurs terres en friche

Depuis l'hiver 2021, date à laquelle la Coop de solidarité AgroÉnergie de l'Est a mis en place son projet pilote du groupement agricole du Témiscouata, près de 70 hectares de terres ont retrouvé une vocation agricole. Le projet vise à remettre en culture les terres qui tombent en friche au fil des années.

Dans la MRC du Témiscouata, plus précisément dans la Vallée-des-Lacs qui comprend les municipalités de Lac-des-Aigles, Biencourt, Saint-Michel-du-Squatec, Lejeune, Auclair et Saint-Juste-du-Lac, 1200 hectares de terres sont considérés comme des terres agricoles dévalorisées. Il s'agit de terres qui ne sont plus cultivées.

Cette superficie augmente d'année en année. Au fil du temps, ces terres deviennent des boisés.

Le groupement souhaite remettre 110 hectares en culture d'ici la fin du projet pilote à la fin de l'année 2023. Le projet coûte entre 500 et 2000 dollars l'hectare, mais permet de revitaliser certains secteurs, selon le chargé de projet Khalil Mnasri.

« C'est de trouver une alternative pour les propriétaires pour qu'ils puissent se dire que ça peut être aussi payant de la mettre en culture que de la mettre en bois. » — Une citation de Khalil Mnasri, chargé de projet pour le groupement agricole

Les propriétaires de terrains peuvent ainsi envisager de cultiver des terres maraîchères sur de petites surfaces, mais aussi se tourner vers le panic érigé  (Nouvelle fenêtre) , une céréale qui se récolte une fois l'année et qui a une durée de vie de 15 à 20 ans.

D'aspirants agriculteurs peuvent aussi profiter de l'expertise de la Coop AgroÉnergie de l'Est. Quatre d'entre eux, qui travaillent actuellement sur leur plan d’affaires et profitent des services agronomiques ainsi que d’un accompagnement du groupement agricole, sont établis ou envisagent de s’établir dans les localités où se déroule le projet pilote.

Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires. Il bénéficie d'un financement de 600 000 $ jusqu'à la fin du projet pilote.