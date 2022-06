L’autre Ukraine, où règne une paix fragile, mais rassurante

Nazari Malenovsky est un jeune artiste qui, habituellement, chante en ukrainien. Mais ce soir, devant les passants qui traversent une place du centre-ville de Lviv, il a envie de se changer les idées parce que, tous les jours, il pense à la guerre. Celle-ci a épargné sa ville jusqu’ici, mais ce qui se passe dans l’est de sa patrie le rend fataliste.

« Qu’est-ce que je peux faire si des bombes tombent devant ma maison? On doit continuer à vivre, pour montrer à la Russie que rien ne nous empêche de vivre normalement quand même. » — Une citation de Nazari Malenovsky, musicien de rue

Chargement de l’image « Tout le monde est inquiet bien sûr, dit Nazari Malenovsky, mais Lviv est un endroit de paix, et c’est très bien comme ça, car cela nous permet d’oublier un peu la guerre. » Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Située à 70 kilomètres de la frontière polonaise et à plus de 400 kilomètres à l’ouest de Kiev, Lviv a accueilli des milliers de réfugiés au début de l’invasion russe.

Depuis quelques semaines, la ville de plus de 700 000 habitants, qui est un aimant pour les artistes et les jeunes, a recommencé à bouillonner comme si de rien n’était. Les restaurants font presque le plein de clients et chacun vaque à ses occupations journalières. Les tramways et les autobus amènent leurs flots d’employés vers leurs magasins et bureaux respectifs.

On en viendrait presque à oublier que ce pays subit les ravages de la guerre à quelques centaines de kilomètres d’ici.

Le soir, le contraste avec les villes assiégées du Donbass est encore plus flagrant. Les rues grouillent de jeunes Lviviens qui prennent un verre tout en se racontant leur journée.

Chargement de l’image Le réseau des trams et bus de Lviv fonctionne comme si de rien n'était. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Assise sur le rebord de la fenêtre au deuxième étage d’un bar, Anna Syvokhip, âgée d’une vingtaine d’années, observe ces jeunes fêtards d’un œil amusé et satisfait. Elle qui a quitté il y a trois ans sa famille russophone installée à Marioupol se dit fière d’avoir choisi Lviv pour y vivre. Elle s’est installée ici pour étudier en design de la mode. Pas une seconde, elle ne regrette d’avoir quitté sa famille qui a choisi d’aider les Russes à gagner la guerre.

Ils pensent que tout est mieux en Russie , regrette-t-elle. Ils sont empoisonnés par la propagande de Moscou. Ils disent que tout est mauvais en Ukraine et en Amérique, mais qu’en Russie tout est formidable.

Elle est attristée par ce qui se passe à l’est du pays, dans le Donbass, notamment dans son ancienne ville, Marioupol, qui a été dévastée par les frappes russes. Je ne sais pas quoi dire, car c’est trop dur d’y penser , laisse-t-elle tomber.

Chargement de l’image Anna Syvokhip a une vision des choses diamétralement opposée à celle de sa famille, qui appuie l'invasion russe. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

L’invasion russe l’a en tout cas convaincue d'une chose : son attachement à Lviv et à ce pays qu’elle voulait quitter il n’y a pas si longtemps pour aller vivre en Norvège. Je rêvais d’aller dans ce pays, mais maintenant, je veux vivre à Lviv et y construire une famille.

Dans cette ville à l’architecture austro-hongroise, qui apparaît comme une oasis de calme relatif dans un pays déchiré par la guerre, il n’y a pas que les Ukrainiens qui en profitent pour se ressourcer. On y trouve notamment des étrangers partis de chez eux pour donner un coup de main aux Ukrainiens.

Chargement de l’image Johanna Flogberg, une Suédoise de 26 ans, sillonne l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

C’est le cas de Johanna Flogberg, une Suédoise de Göteborg âgée de 26 ans, qui est arrivée en Ukraine au deuxième jour de l’invasion russe.

Déambulant dans les rues de Lviv, vêtue de camouflage militaire, cette camionneuse et infirmière ne pouvait rester à ne rien faire. Je ne tenais pas en place chez moi, sachant que certains souffraient de la guerre ici. Je me devais de les aider , clame-t-elle.

Accompagnée par son collègue britannique, Tony, 30 ans, pour donner les premiers soins aux blessés près du front, Johanna se dit prête à rester jusqu’à la fin du conflit, même si ce qu’elle a vu à Kharkiv, Boutcha et Irpin l’a horrifiée. C’est pire que ce que les médias vous montrent, ça vous brise le cœur.

Depuis quelques jours, elle est à Lviv pour y reprendre son souffle.

« Le soir, je montre mon sourire, car j’adore voir tous ces jeunes dans les rues. J’aime cette ville. Et peut-être même qu’après le conflit, j’y louerai un appartement. » — Une citation de Johanna Flogberg, une Suédoise venue aider les Ukrainiens

Chargement de l’image Les rues de Lviv grouillent de jeunes Lviviens qui prennent un verre tout en se racontant leurs journées. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Dans cette apparente insouciance, les Lviviens comme Nazari Malenovsky n’en oublient pas moins ceux qui souffrent des assauts russes quotidiens.

Tout le monde est inquiet, bien sûr , convient-il. Mais Lviv est un endroit de paix, et c’est très bien comme ça, car cela nous permet d’oublier un peu la guerre.