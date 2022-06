À 108 ans, la grande dame du chant choral en Acadie Florine Després s’éteint

À écouter : Retour sur le legs de Florine Després à l'émission Heure de pointe Acadie

Originaire de Cocagne, Florine Després est la cofondatrice de l’école de musique NDA, où elle y travaille de 1949 à 1965, premièrement comme professeure de piano, puis directrice. Elle y a aussi été responsable de la chorale.

Sous sa direction, la chorale NDA a remporté cinq fois le trophée Lincoln, un prestigieux prix canadien de l’excellence en chant choral.

Florine Després a aussi eu une carrière à l’Université de Moncton, jouant un rôle de premier plan dans la formation en éducation musicale. Elle prend sa retraite en 1982, mais a continué de partager son savoir-faire bien après, notamment avec les jeunes chanteurs d’Acadie.

En 1990, elle est élevée au rang de Chevalier au sein de l'Ordre français des arts et des lettres.

Elle a aussi reçu des doctorats honorifiques en musique de l’Université de Moncton et de l’Université Mount Allison.

La faculté de l’éducation de l’Université de Moncton a également nommé une salle en son honneur.

Vivre pour la musique

Florine Després a influencé des centaines d’étudiantes et d’étudiants pendant sa carrière.

L’une d’elles, la professeure du département de musique de l’Université de Moncton Monique Richard, en garde des souvenirs mémorables.

Elle était âgée de 12 ans et membre de la chorale des jeunes chanteurs de l’Acadie lorsqu’elle a rencontré Florine Després pour la première fois. Elle venait partager son savoir-faire musical en tant que directrice avec la chorale , se rappelle-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Florine Després célèbre son 100e anniversaire de naissance à la résidence Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, en 2013. Photo : Gracieuseté : Université de Moncton

Bien plus tard, lorsque Monique Richard est devenue musicienne éducatrice en milieu scolaire, elle a souvent côtoyé Florine Després.

Tous ceux qui sont passés par elle ont été touchés et marqués par ces grandes compétences et son grand cœur […] peu importe les générations qui ont passé, elle a su créer des liens avec nous , témoigne-t-elle. Je pense que la musique était importante pour elle et que c’était sa manière de donner à sa communauté.

Selon Monique Richard, le meilleur hommage pour respecter l'héritage de Florine Després est de continuer à offrir une éducation musicale de qualité dans les écoles néo-brunswickoises.

C’est à nous de garder cela bien dynamique et vivant pour en assurer l’évolution , conclut-elle.

Avec les informations de l’émission de radio L'heure de pointe - Acadie