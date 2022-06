Michel Potvin décrie la disparition du nom de Chicoutimi du logo des Saguenéens

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le conseiller municipal s’est exprimé avec vigueur au sujet de la décision des administrateurs d’opter pour une image épurée évoquant la lettre S et d’exclure Chicoutimi.

Il s’agit d’une question sensible chez les élus de l’arrondissement, qui se sont exprimés hier pour dénoncer le choix de l’image de marque.

Les Saguenéens de Chicoutimi ont toute une histoire depuis 1973. Il y a eu aussi les Saguenéens professionnels de 1951 à 1960. Nous, ce qu’on dit, c’est qu’est-ce que ça donne d’enlever le nom de Chicoutimi? Comme Churchill a dit, un peuple qui oublie son passé n’a pas d’avenir , a lancé l’élu du district #12.

Michel Potvin rappelle que la Ville de Saguenay est propriétaire de l’équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et qu’elle n’a jamais été consultée lors des discussions qui ont précédé le choix du logo.

Michel Potvin rappelle que sous le règne de Josée Néron, la Ville a forcé l’équipe a intégrer le toponyme Chicoutimi dans le visuel imbriqué dans la glace du Centre Georges-Vézina.

La simplicité au détriment de l’histoire

Bien que des spécialistes en marketing aient souligné que la tendance est à la simplification des logos, qui deviennent de plus en plus épurés, Michel Potvin n’y comprend rien.

« Les spécialistes de quoi? Je n’en ai rien à foutre des spécialistes. Il est où l’héritage avec un S tout croche qui ressemble à une autoroute […]? Le signal que ça donne, c’est que ce n’est pas les Saguenéens de Chicoutimi, c’est les Saguenéens de Saguenay. » — Une citation de Michel Potvin, président, comité des finances de Saguenay

Michel Potvin n’a jamais, auparavant, dénoncé avec autant d'aplomb ce qu’il considère comme la disparition du nom Chicoutimi.

Le conseiller municipal et président du comité des finances de Saguenay, Michel Potvin Photo : Radio-Canada

Ce n’était pas ma priorité numéro un de défendre cet élément-là. Mais hier, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. On a toujours baissé la tête, mais là, c’est terminé. Je n’en peux plus. À Chicoutimi, il y a 52 000 électeurs, presque la moitié des électeurs de Saguenay. On a fini de baisser la tête , a poursuivi le conseiller reconnu pour son franc-parler.

Michel Potvin a même laissé planer la menace de vendre le club si les administrateurs ne corrigent pas le tir.

Les Saguenéens de Chicoutimi appartiennent à la Ville de Saguenay. Le minimum aurait été qu’on ait été consultés. On n’a pas été prévenus. On va les rencontrer. Il y a moyen de corriger , croit Michel Potvin.

Avec Frédéric Tremblay