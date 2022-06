La mairesse de Forestville mécontente de la traverse Rimouski-Forestville

Le CNM Évolution a rencontré quelques problèmes depuis sa mise à l’eau au début du mois de juin. Que ce soit les mauvaises conditions de navigation ou des bris mécaniques, le navire a dû rester à quai plusieurs fois. Ce qu’on souhaite, c’est d’avoir un service fiable et un horaire qui est au rendez-vous. C’est vraiment une déception en ce début de saison , indique la mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, espère que la situation ira en s'améliorant. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

C’est le promoteur privé, Hilaire Journault, qui opère le service de traverse. Toutefois, Mme Anctil ne cache pas l’intérêt de la ville de devenir partenaire afin d’optimiser la fiabilité de la traverse entre Forestville et Rimouski. La mairesse a également ajouté qu’à l’heure actuelle il n’y a aucune discussion entre la ville et M. Journault. Elle a précisé qu’elle apprenait au même moment que les usagers les interruptions de service.

Le discours de la Ville de Forestville reste le même, la formule doit s’améliorer puisque le service est essentiel. Pour cette saison, c’est le CNM Évolution et M. Journeault. On espère que ça va se stabiliser et si ce n’était pas le cas, il y aura des discussions à voir qui peut nous offrir le service le plus fiable , déclare Micheline Anctil.

À l’aube de la saison estivale, certains attraits touristiques entament leur réouverture. La Ville attend avec impatience les visiteurs.

« Les utilisateurs doivent pouvoir compter sur un horaire stable. Il nous manque vraiment un service dans la chaîne et c’est l’accès au territoire. » — Une citation de Micheline Anctil, mairesse de Forestville

Après avoir annulé les traversées de lundi, l'organisation confirme que le service reprendra ce jeudi avec un départ à 8h de Rimouski.

Le quai de Forestville, plus coûteux que prévu

La mairesse de Forestville a annoncé il y a environ cinq ans que le quai de la ville nécessitait des travaux de réfection. Avec la montée des prix dans tous les secteurs, on parle dorénavant de 4 millions de dollars de coût supplémentaire pour les travaux , a expliqué Mme Anctil.

À la base le projet était évalué à près de 7 millions $ et il se situe désormais à environ 11 millions $. La mairesse espère un rehaussement des subventions du gouvernement provincial et fédéral.

Les travaux auront lieu de la fin août au début décembre.

