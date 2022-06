Le nouveau festival musical L’ÉCHO résonnera au pied du mont Orford

Le directeur artistique, Jean-Pierre Beaudoin, travaille depuis plusieurs années avec l'équipe du Mont-Orford pour bâtir ce nouvel événement musical.

Ça fait des années qu'on discute ensemble pour la mise en place de tout ça [...] C'est un site magnifique qui mérite d'avoir plus d'activités , explique-t-il.

Une première programmation festive

Le festival s’ouvre le 26 août avec Pelch, France D’Amour et Marc Dupré.

Le samedi s'annonce très dansant. La soirée débutera avec un duo féminin, Lady Beats, qui réunit DJ Abeille et Mélissa Lavergne, percussionniste et coanimatrice de l’émission Belle et Bum à Télé-Québec.

Radio Radio ensuite montera sur scène et l'événement se conclura avec un artiste qui revient à l'avant-scène après plusieurs années d'absence : DJ Champion.

DJ a été malade, il a eu le cancer. Là, il est guéri, ça va mieux, il va très très bien même. Tranquillement, il recommence à sortir. Il fait beaucoup de musique en studio, DJ Champion, beaucoup de musique de pubs. C'est pour ça qu'on le voit moins. Mais là, il est ressorti des boules à mites! Il va nous faire danser comme des fous samedi soir le 27 août! , affirme Jean-Pierre Beaudoin, qui a dirigé et élaboré la programmation de la Fête du Lac-des-Nations de Sherbrooke pendant 20 ans.

Pour lui, les deux scènes extérieures sont très différentes, mais un point en commun les unit.

Au parc, on a une espèce de côte en avant de la scène, mais là-bas, au mont Orford, la côte est beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, et il y a beaucoup plus de place. Et ça, j'aime beaucoup ça!

« Ce qui se ressemble dans les deux places, c'est qu'il y a des amphithéâtres naturels. Moi, j'adore ça! » — Une citation de Jean-Pierre Beaudoin, producteur délégué et directeur artistique de L'ÉCHO

Le site accueillera un maximum de 5000 personnes cet été, mais le souhait est d'augmenter la jauge au fil des ans.

Ce sera, par ailleurs, le retour de la cuisine de rue tous les mercredis, du 6 juillet au 24 août.