Un programme de certification d’hygiène est populaire à l’Î.-P.-É.

Plus de 130 entreprises du secteur touristique participent au programme.

Safe Heaven est une initiative de Tourisme Î.-P.-É. et l’Association touristique de l’Î.-P.-É. et a nécessité deux ans de préparation.

L’idée du programme est d’offrir aux clients un sentiment de santé, de sécurité et d’hygiène , indique Derrick Hoare, membre du conseil d’administration de Tourisme Î.-P.-É. et propriétaire du restaurant The Table Culinary Studio à New London.

Ça a commencé par la COVID et nous voulions donner l’impression aux gens que l’Île-du-Prince-Édouard faisait des efforts supplémentaires pour être un chef de file du tourisme et de la santé et sécurité , ajoute M. Hoare.

Derrick Hoare est membre de Tourisme Î.-P.-É. et propritéraire du restaurant The Table à New London. Il a participé à la création du programme Safe Heaven. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

« Je pense que les clients veulent encore des mesures rehaussées de propreté et ça va continuer. » — Une citation de Derrick Hoare, membre du conseil d’administration de Tourisme Î.-P.-É.

Il faut de 10 à 12 heures de préparation aux entreprises pour obtenir la certification. Il y a une formation en ligne et elles doivent fournir un cartable des mesures d’hygiène mises en place.

Des protocoles qui existaient déjà

Selon M. Hoare, cela permet d’établir des politiques formelles et de former les employés en conséquence.

Il ajoute que la plupart des entreprises suivaient plus ou moins de tels protocoles.

Des gens sont inquiets du temps que ça leur prendra, spécialement lors de la saison touristique. Ça prend du temps, mais pour la majorité des mesures, vous les faites déjà , affirme Derrick Hoare.

La PDG de l’Association touristique de l’Î.-P.-É. Corryn Clemence est satisfaite de l’intérêt des entreprises.

Nous savons que [l’hygiène] est encore une préoccupation des visiteurs et nous voulons impliquer nos opérateurs , dit-elle.

La gérante du restaurant The Table participe au nettoyage quotidien nécessaire pour respecter les normes de la certification Safe Heaven. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Mme Clemence admet que certaines entreprises ont déjà leurs propres protocoles en place, mais la certification Safe Heaven inclut une inspection complète, après laquelle, la certification est valide pour un an.

À ma connaissance, nous sommes le premier endroit, peut-être même en Amérique du Nord, qui possèdons une certification pour toute l’industrie qui est aussi rigoureuse. Nous allons au-delà pour nous assurer que vous venez à une destination sécuritaire , pense Mme Clemence.

Le programme de certification est gratuit pour deux ans pour les entreprises de l’île qui en font la demande.