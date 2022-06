Tourisme Rouyn-Noranda attend de nombreux visiteurs malgré le prix de l’essence

Après deux années difficiles, le Centre local de développement a mis les bouchées doubles pour attirer davantage de visiteurs.

Une refonte complète du guide touristique et du site web de Tourisme Rouyn-Noranda, une présence accrue sur les médias sociaux, ainsi qu’un concours en partenariat avec le parc national d’Aiguebelle sont parmi les moyens entrepris par le centre pour atteindre cet objectif.

Étant donné qu’on sort d’une pandémie, on s’attend à recevoir beaucoup de visiteurs. On s’attend à ce que les gens soient au rendez-vous. Je pense qu’on a une bonne promotion, et puis on a beaucoup à offrir. Alors on s’attend à une belle saison touristique , mentionne la mairesse Diane Dallaire avec enthousiasme.

Prix de l’essence et qualité de l’air : obstacles au tourisme?

Julie Goulet, coordonnatrice de l’accueil et de l’information au bureau d’information touristique de Rouyn-Noranda, n’envisage pas de baisse d’achalandage pour l’été 2022 en raison de la hausse record des prix de l’essence.

C’est sûr que les gens vont se poser la question. Mais de ce que je vois présentement, les gens voyagent quand même. Je dirais que, pour l’instant, ça ressemble à un été comme les autres malgré le coût de l’essence. Peut-être que les gens vont décider de voyager, mais sur de plus courtes distances. On va plus voir l’impact de la hausse des prix à la fin de l’été , signale-t-elle.

Julie Goulet, coordonnatrice accueil et information au Bureau d'information touristique de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

L’enjeu de la qualité de l’air est rarement soulevé par les touristes selon Julie Goulet. Elle qualifie toutefois la relation entre le tourisme et l’industrie minière de relation amour-haine .

Étant bien consciente du rôle économique important de l’industrie dans la ville, la coordonnatrice doit tout de même faire preuve de transparence avec les visiteurs qui choisissent de passer leurs vacances dans la région.

Quand on dit aux gens qu’ils ne peuvent pas se baigner dans le lac Osisko, ils se posent des questions et on doit leur expliquer pourquoi. On leur répond du mieux qu’on peut, mais on ne veut pas que ça les empêche de venir nous visiter.

Alors que la saison estivale arrive à grands pas, les représentants de Tourisme Rouyn-Noranda espèrent donc retourner à des statistiques semblables à celles observées avant la pandémie.