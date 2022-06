La Dre Jennifer Russell de retour en poste après un long congé

Bien connue pour être devenue le visage de la gestion de la pandémie au Nouveau-Brunswick lors des points de presse gouvernementaux depuis mars 2022, son absence n’était pas passée inaperçue.

De nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, mais la Dre Jennifer Russell confirme que la majorité d’entre elles sont fausses.

Non, elle n’a pas quitté son poste en raison d’un trop grand stress lié à la gestion de la crise sanitaire.

Elle n’a pas non plus, pendant son absence, travaillé sur le nouvel album sorti vendredi dernier du groupe de blues funk The Tortoise, The Hare & The Millionaire pour lequel elle joue du saxophone.

Elle a plutôt pris des vacances qui se sont prolongées lorsqu'elle a eu un accident de voiture qui a nécessité des séances de physiothérapie.

La pandémie a été un défi pour tout le monde. C’est clair que notre équipe a travaillé très dur tout au long de la crise sanitaire , dit la Dre Jennifer Russell. Lorsque la province a levé ses restrictions sanitaires après deux années très chargées, je me suis dit que le moment était opportun pour prendre du temps pour moi et me reposer un peu.

Ses vacances ont toutefois été interrompues lorsqu’au volant, elle a percuté un chevreuil sur la route. Sa voiture a été abimé, et elle s'est blessée.

Je fais encore des séances de physiothérapie, mais je vais vraiment mieux , souligne la Dre Jennifer Russell. C’est certain que ça a fait du bien d’avoir eu du temps m’occuper de ma santé.

Retour au bureau

Pendant son congé de travail, la Dre Jennifer Russell a vendu sa maison à Fredericton, afin de déménager dans un domicile moins grand.

Mon plus vieux est déjà parti pour l’université et mon plus jeune est sur le point de le faire. Avec l’état du marché immobilier actuel, c’était le bon moment pour moi de faire cela , dit-elle.

Maintenant de retour en poste, elle affirme se sentir rechargée et réénergisée après des vacances bien méritées. Malgré certaines critiques, elle soutient que cette absence était la bonne chose à faire.

J’ai assurément le sentiment que mon travail, c’est de m’occuper des gens de la province. J’ai cependant dû prendre un peu de temps pour m’occuper de moi, afin de mieux pouvoir continuer à m’occuper des autres , dit-elle. Je vais vraiment vraiment bien maintenant.

En juillet, la médecin hygiéniste en chef la Dre Jennifer Russell et le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs ont posé à l'occasion de la levée de plusieurs restrictions sanitaires. (archives) Photo : Twitter

C’est le Dr Yves Léger qui a remplacé la Dre Jennifer Russell pendant son absence.

Je me suis senti très à l’aise de laisser le Bureau du médecin-chef de la santé entre de si bonnes mains , clame t-elle.

La ministre de la Santé de la province, Dorothy Shephard, est ravie du retour au travail de la Dre Jennifer Russell.

Nous sommes une équipe et nous travaillons bien ensemble , lance-t-elle. J’ai toujours maintenu que la Dre Jennifer Russell était notre médecin hygiéniste en chef, mais elle travaille avec une équipe et lorsqu’elle doit s’absenter, son équipe est là pour la soutenir.