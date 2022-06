La Ville de Sherbrooke veut éliminer les frais de retard dans ses bibliothèques 

Dans un dossier présenté en comité plénier mardi, la cheffe de section du réseau des bibliothèques Nathalie Malo a indiqué qu'annuler les frais de retard coûterait environ 25 000 $ annuellement à la Ville, soit 1 % du budget des bibliothèques, mais amènerait de nombreux avantages, dont celui de démocratiser la culture et de pousser les gens à retourner leurs livres sans crainte de représailles.

Ce qu’on veut, c’est améliorer la fréquentation de nos bibliothèques et l’accès à la culture. [...] Abolir les frais de retard va permettre de récupérer des livres [...], mais surtout, de ne pas empêcher des gens de revenir emprunter des livres à la bibliothèque par crainte de faute de paiement sans en avoir les moyens , a souligné la conseillère Laure Letarte-Lavoie lors du conseil municipal.

Dans le cadre de cette politique, les livres perdus continueraient à devoir être remboursés.

Une tendance qui gagne en popularité

De nombreuses villes québécoises ont déjà aboli les frais de retard, dont trente-quatre autres municipalités en Estrie.

Cette lignée-là d’abolir les frais grandit depuis de nombreuses années au Québec, et ce qu’on voit, c’est que ça apporte beaucoup plus de bénéfices que les très faibles répercussions financières que ça a. Notamment, ça rend le service beaucoup plus équitable. Ce qu’on constate, c’est aussi le nombre d’abonnements et la quantité de prêts , a indiqué la conseillère Geneviève La Roche.

Le conseiller Claude Charron a d'ailleurs souligné que le district de Lennoxville a déjà adopté cette mesure pour sa bibliothèque autonome, et que le taux de succès est très bon .

« Les gens l’apprécient, les employés l’apprécient aussi, car ils voient une différence. Je pense que c’est un geste dans la bonne direction, et les preuves sont faites. » — Une citation de Claude Charron, conseiller du district de Lennoxville

Le dossier doit revenir pour adoption devant le conseil municipal à la prochaine séance, le 21 juin.