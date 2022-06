Un programme de laissez-passer reconduit dans trois parcs provinciaux de la C.-B.

Les personnes souhaitant visiter les parcs Golden Ears et Joffre Lake et celles qui souhaitent parcourir les sentiers Diamond Head, Rubble Creek et Cheakamus dans le parc Garibaldi devront réserver dans les deux jours précédant la date prévue de leur visite.

Le système sera activé à partir du 17 juin, pour une troisième année consécutive. Certains parcs inclus l’an dernier, dont Cypress et Stawamus Chief, en sont exclus cette année.

Dans un communiqué, le gouvernement affirme prolonger ce programme, mis en place durant la pandémie, afin de maintenir un équilibre entre le nombre croissant de visiteurs et la conservation de l’environnement naturel .

La surfréquentation est devenue un défi grandissant dans ces trois parcs , déclare le ministre de l'Environnement, George Heyman.

Le gouvernement ajoute que même si ces parcs sont grands, la plupart des activités récréatives ont lieu le long de sentiers souvent congestionnés, ce qui peut causer la destruction de la végétation, perturber la faune sauvage et mener au débordement des stationnements.

BC Parks indique que 21,5 millions de dollars doivent être investis au cours des trois prochaines années pour améliorer l’accès à ses parcs, notamment en ajoutant des terrains de camping et des sentiers de randonnée.