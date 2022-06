Hausses de loyer : après les organismes communautaires, des CPE sous le choc

À l’instar d’organismes communautaires , des CPE de Montréal bénéficiant d’un loyer modique depuis plus de 30 ans s’inquiètent ces jours-ci pour leur avenir. Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) leur a fait parvenir un avis d’éviction après qu’ils eurent refusé des hausses de loyer allant jusqu’à 360 % dans certains cas, a appris Radio-Canada.

Nous vous confirmons que le Centre de services scolaire de Montréal compte reprendre définitivement les lieux loués au plus tard le 30 juin 2023 , écrit le 4 mai un analyste du service des ressources matérielles du CSSDM au directeur du CPE Idée fixe, Normand Richardson.

Le directeur du CPE Idée fixe, Normand Richardson. Photo : Ivanoh Demers

L’affaire perdure depuis 2017-2018. Une vingtaine de CPE locataires dans d’anciennes écoles appartenant au CSSDM se sont vus imposer des hausses de loyer allant jusqu’à 500 % dans certains cas.

L’objectif était d’imposer des prix reflétant ceux du marché et de récupérer de l’argent pour financer les écoles. Les immeubles étant vétustes, le CSSDM a aussi exigé des changements dans les clauses des baux, comme imposer la responsabilité d’entretenir le bâtiment aux CPE.

Certains CPE se sont relogés, d’autres ont réussi à absorber la facture salée et à accepter les nouvelles conditions, mais d’autres ont refusé. Ce sont ceux qu’on appelle dans le milieu les CPE contestataires .

La pouponnière du CPE Idée fixe. Photo : Ivanoh Demers

Pour le CPE Idée fixe, situé dans l'arrondissement Ville-Marie, la hausse de loyer s'élevait à 360 %.

Moi, je ne pouvais pas signer ça, un bail comme ça. Parce que ça me met automatiquement en déficit , soutient Normand Richardson.

Le directeur assure qu’il a toujours été prêt à absorber une partie de la hausse des coûts calculés au pied carré. Malgré les changements de gouvernance des dernières années, dit-il, de l’ancienne Commission scolaire de Montréal (CSDM) au CSSDM , à la mise sous tutelle de ce dernier, les discussions se poursuivaient ... jusqu’à l’avis d’éviction du 4 mai.

L’impression que j’ai eue, c’est qu’on engageait carrément des mercenaires au CSSDM pour faire une job de bras, pour mettre les gens à la porte , dénonce le directeur.

J’ai un peu de peine à comprendre comment une institution qui est vouée à l’éducation en met une autre dehors qui est dans la même chaîne de l’éducation , s’indigne M. Richardson.

Mélissa Meunier a quatre enfants. Elle tient dans ses bras le petit dernier de la famille, Léon. Photo : Ivanoh Demers

Un « gros stress » pour les parents

La direction, mais aussi les parents, récemment informés de la situation, sont inquiets et perplexes.

Mélissa Meunier souhaite intégrer le petit dernier de la famille, Léon, au CPE en septembre. Deux de ses enfants fréquentent l’École Garneau, située dans l’édifice connexe au CPE.

Cela veut dire que mon enfant ne fera pas tout son parcours dans ce CPE. Ça va être ailleurs, mais où? À quelle distance? Est-ce que je vais y arriver avec mes deux autres à reconduire? Est-ce que je vais devoir chercher un autre emploi plus proche? C’est un gros stress et un stress par anticipation , confie cette mère.

« C’est une grande déception et une grande incompréhension. » — Une citation de Mélissa Meunier, mère de quatre enfants

Un défi logistique et un stress partagé par Dillian Menduina Cepero, mère monoparentale de deux filles âgées de 2 ans et 7 ans.

Dillian Menduina Cepero, maman de deux filles âgées de 2 ans et 7 ans. Sa plus jeune fréquente le CPE Idée fixe. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Tout est proche. L’école de ma fille est en face de la maison et la garderie est à cinq minutes à pied. Ça va être compliqué pour moi , soutient-elle.

Trois explications différentes depuis l’été 2021

Le directeur du CPE Alexis le Trotteur, dans le quartier Mile-End, croyait être en voie de négocier une entente avec le CSSDM , jusqu’au mois d’avril.

Le CPE Locataire doit, au plus tard, le 1er mai 2022 [...] acquitter le loyer en souffrance qui s’élève à [...] un total de 140 620,41 $. [...] À défaut de donner suite à ce qui précède, le CSSDM se réserve le droit d’entreprendre tous les recours lui étant disponibles , écrit le 6 avril une coordonnatrice au service des ressources matérielles du CSSDM . L’ultimatum sera reporté au 17 juin.

« Les parents sont angoissés, le personnel est angoissé et je suis angoissé. » — Une citation de Guy Arseneault, directeur du CPE Alexis le Trotteur

Guy Arseneault dit avoir reçu trois explications différentes du CSSDM au cours des derniers mois pour justifier une éviction.

La première fois, le CSSDM lui aurait expliqué que la reprise des lieux visait à récupérer des espaces à des fins administratives (pour des bureaux du CSSDM ). La deuxième fois, que les locaux serviraient à la scolarisation des adultes . Puis, la troisième fois, qu’il y aurait des travaux de 2023 à 2025 (nécessaires, car l’immeuble est vétuste), mais que la future vocation du bâtiment n’était pas connue .

Donc, nous sommes évincés d’un local financé par des fonds publics et on ne connaît pas la vocation du bâtiment? On est ici depuis 1985 , fait valoir M. Arseneault.

Nous, on n’a aucune emprise sur nos revenus. Moi, tout ce que je peux faire, c’est charger 8,70 $ par jour aux parents pour les frais de garde. Le reste, ça dépend d’un financement public , explique-t-il.

C’est le ministère de l’Éducation qui finance les centres de services scolaires et nous, on est financés par le ministère de la Famille. Est-ce que le ministère de l'Éducation et le ministère de la Famille pourraient convenir d’une entente? , questionne-t-il.

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Le ministère de la Famille ne laissera pas un CPE à la rue

Le ministère de l’Éducation a décliné notre demande d’entrevue, renvoyant la balle au CSSDM dans ce dossier, en réitérant vouloir respecter son indépendance .

Le ministère de la Famille réfute pour sa part que la hausse de loyers réclamés par le CSSDM mette à risque l’équilibre financier des CPE locataires, du moins dans la plupart des cas , écrit-on. Le cabinet du ministre Mathieu Lacombe assure toutefois qu’aucune expulsion n’aura lieu avant d’avoir trouvé une solution.

Le ministère ne laissera pas un CPE à la rue. Les discussions vont se poursuivre jusqu'à ce que des solutions pérennes soient trouvées pour chacun des CPE concernés par un avis d'éviction , indique Roxane Bourque, conseillère aux communications au cabinet du ministre de la Famille.

Le ministère soutient parallèlement être en train de réviser les subventions allouées aux CPE en fonction de chaque région, afin de pallier la hausse fulgurante des prix dans le secteur immobilier.

Un enfant du CPE Idée fixe. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

CSSDM : pas « d’éviction unilatérale »

Le CSSDM rappelle que sa mission première est de répondre aux besoins des élèves montréalais tout en gérant des bâtiments excédentaires pour lesquels il ne reçoit aucun financement .

Les revenus tirés de nos locations de locaux doivent être à la hauteur de nos coûts d’entretien et d’énergie , souligne Alain Perron, responsable des relations de presse au CSSDM .

Il n’est pas question d’éviction unilatérale ou de mise à la rue , insiste toutefois le CSSDM qui assure, à l'instar du ministère de la Famille, que les discussions vont se poursuivre avec les CPE visés par des avis d’éviction.

Selon CSSDM , la majorité des 24 CPE locataires à Montréal auraient d’ailleurs régularisé leur situation et leurs arrérages de loyer.

Des CPE ont accepté des ententes de départ en raison de la vétusté des immeubles ou pour des reprises à des fins scolaires. Il est important de comprendre que certains immeubles présentent un état de vétusté avancé. Par mesure de sécurité, nous ne pouvons permettre de prolonger leur occupation , indique M. Perron sans mentionner un CPE en particulier.

Chaque dossier est unique (...) nous ne traiterons pas des dossiers spécifiques sur la place publique , conclut-il.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante aux côtés du premier ministre François Legault lors d'une conférence de presse au début du mois de mai (Archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des familles « prises en otage », déplore la mairesse Plante

C’est malheureux que les familles montréalaises soient prises en otage en raison d’un manque de cohésion entre le ministère de la Famille et de l’Éducation, c’est le bien-être et l’avenir des enfants et éducateurs montréalais qui en dépendent , a indiqué par voie écrite le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.