Mort de Sidhu Moose Wala en Inde : huit arrestations

Les suspects ont été placés en détention pour avoir fourni un soutien logistique, effectué des reconnaissances et hébergé les tireurs , a déclaré la police dans un communiqué de presse mardi.

La police a également déclaré avoir identifié les quatre tireurs impliqués. Ceux-ci sont toujours en liberté.

Sidhu Moose Wala - son vrai nom est Shubhdeep Singh Sidhu - 28 ans, a été abattu le 29 mai à Mansa, au Pendjab  (Nouvelle fenêtre) . À l'époque, les policiers de la région avaient déclaré que ce meurtre était probablement le résultat d'une rivalité entre gangs .

Selon les policiers, l'une des personnes arrêtées surveillait le rappeur en se faisant passer pour un admirateur et a pris des égoportraits avec l’artiste quelques minutes avant son meurtre.

Le suspect aurait également relayé des informations selon lesquelles le rappeur n'était pas accompagné de son personnel de sécurité et voyageait dans un véhicule non blindé, a indiqué la police.

Les autres personnes arrêtées sont accusées d'avoir surveillé l’artiste, d'avoir réuni l'équipe de tireurs, d'avoir fourni un véhicule aux tireurs et de leur avoir fourni une cachette.

Des efforts cohésifs sont déployés pour arrêter les tireurs identifiés et les autres personnes accusées d'être impliquées dans ce crime , peut-on lire dans le communiqué de la police.

Le rappeur a connu la gloire au Canada

Sidhu Moose Wala est né à Moosa, un village du district de Mansa au Pendjab, en Inde, en 1993. Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en électricité en 2016, il a déménagé à Brampton, en Ontario.

Il est devenu une vedette de la scène rap en langue pendjabie après avoir déménagé au Canada. Il s'est produit à guichets fermés à Winnipeg et à Toronto, et a également été une figure emblématique à Surrey, en Colombie-Britannique, où vit la deuxième plus grande population sud-asiatique du Canada. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Surrey pour une veillée après sa mort.