Summerside rejette le projet d’une première maison de transition à l’Î.-P.-É.

Devant plus d'une cinquantaine de résidents, le conseil municipal de la ville de Summerside a rejeté à l’unanimité la demande de modification de zonage pour la création d'une maison de transition.

Les conseillers municipaux ont pris en compte les craintes des résidents, à commencer par leur sécurité.

« Nous sommes inquiets pour la sécurité de nos personnes âgées, de nos enfants et de nos résidents. » — Une citation de Barb Ramsey, conseillère municipale de Summerside

Denis Murchison est ravie de cette décision. Cette résidente de Summerside vit non loin du lieu choisi pour installer une maison de transition.

Nous sommes ravis, pas seulement pour moi, mais pour nous. C’est un effort concerté de nombreuses personnes de partout , s’est-elle réjouie.

Possibilité d'aller en appel

L'entreprise Services humains de l'Atlantique a reçu la demande des services correctionnels du Canada pour tenter d'établir une première maison de transition à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le lieu choisi à Summerside devait accueillir huit hommes, tous des anciens condamnés fédéraux et libérés de prison sur parole.

Des citoyens écoutent les membres du conseil municipal de Summerside, mardi. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Son directeur Joffre Theriault est déçu de cette décision. Il a toujours l’option d'aller en appel de cette décision dans un délai de 21 jours. Dans le cas contraire, il travaillera sur un projet similaire, mais cette fois-ci situé dans une autre région de l'île.

Nous sommes déçus et on est un peu surpris parce que le processus s'est fait très rapidement. On va évaluer nos options et on va voir s'il y a des prochaines étapes ou pas , a-t-il réagi après la réunion.

Il soutient que cette maison de transition est une ressource nécessaire, un outil très important au niveau de la sécurité publique et de la réinsertion sociale.

D’après un reportage de Julien Lecacheur