Les plantes envahissantes gagnent du terrain en Gaspésie

L'ex-directeur et chargé de projet sénior pour le Conseil de l'eau Gaspésie Sud, Michel Chouinard, étudie depuis quelques années les différentes plantes envahissantes sur le territoire.

Dans son étude, il a ciblé quatre espèces qui sont perceptibles en Gaspésie, soit berce du Caucase, la berce sphondyle, la renouée du Japon et le phragmite.

La berce sphondyle est déjà bien présente dans La Matapédia (archives). Photo : Radio-Canada

Selon lui, la berce sphondyle gagne de plus en plus de terrain dans la région.

Elle est présente depuis un certain temps dans la vallée de la Matapédia, au nord, mais elle s'est également répandue plus au sud, plus particulièrement, à Saint-Siméon-de-Bonaventure, à Caplan et à New Carlisle.

« L'espèce sur laquelle on devait le plus intervenir est la berce sphondyle. » — Une citation de Michel Chouinard, ex-directeur et chargé de projet sénior pour le Conseil de l'Eau Gaspésie Sud

Une plante envahissante, c’est un végétal qui colonise de nouveaux sites de façon à devenir l’espèce la plus dominante. Ça se fait par introduction volontaire ou accidentelle , explique-t-il en entrevue à Bon pied, bonne heure! mardi.

Michel Chouinard s'intéresse aux plantes envahissantes depuis longtemps (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il indique toutefois que la berce se retrouve dans des secteurs définis, ce qui facilite les stratégies de lutte contre l'espèce.

À Saint-Siméon, à Caplan et à New Carlisle, on peut intervenir, alors que dans la Vallée, le problème, c’est qu’on en retrouve partout. Ça a vraiment proliféré. On a le moyen d'intervenir pour éliminer ou, au moins, réduire la quantité qu’on retrouve au sud , assure M. Chouinard.

Il ajoute que si aucune intervention n'est faite pour éliminer ces espèces, les écosystèmes peuvent en subir les conséquences et être grandement perturbés.

Dans certains cas, les plantes envahissantes peuvent également limiter l'accès à certains endroits et aggraver la santé de ceux qui les touchent.

Des espèces coriaces

Selon Michel Chouinard, plus ces plantes exotiques vieillissent, plus leurs racines deviennent coriaces, ce qui complexifie les méthodes d'arrachage.

Dans le cas de la berce, il y a un système racinaire qui peut aller jusqu’à un pied et demi dans le sol. Plus le plant est vieux, parce qu’il se régénère d’année en année, plus le système racinaire est dense , mentionne-t-il.

« Pour vous donner un exemple avec l’arrachage, qui se fait avec une pelle ou une barre de fer, je peux enlever un plant en 30 secondes, mais il y a des vieux plants que ça peut me prendre 30 minutes à enlever. On en rencontre des coriaces comme on dit! » — Une citation de Michel Chouinard, ex-directeur et chargé de projet sénior pour le Conseil de l'Eau Gaspésie Sud

Il soutient, par ailleurs, qu'avec le temps, le nombre de tiges et les fleurs sur les berces communes augmentent, ce qui fait qu'elles produisent davantage de graines.

En début de saison, son équipe et lui s'affairent à couper les ombrelles des berces avant qu'elles se propagent ailleurs sur le territoire (archives). Photo : Gracieuseté : Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

Chaque fleur, sur les tiges, peut avoir des centaines de graines, ce qui explique que chaque plan se multiplie par 750 , précise M. Chouinard.

Quelques interventions ont été réalisées sur des terres agricoles à Saint-Siméon-de-Bonaventure et à Caplan afin de contrôler la prolifération de l'espèce.

De plus, M. Chouinard négocie actuellement avec la Municipalité de Saint-Simon-de-Bonaventure afin d'obtenir de la machinerie pour creuser et retirer les plantes envahissantes.