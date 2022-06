La médecin hygiéniste en chef de l'Alberta, Deena Hinshaw, a précisé que la personne infectée n’a eu aucun lien direct avec celle dont l'infection a été confirmée la semaine dernière.

Dans une série de messages publiés sur Twitter pour faire le point sur la situation, la Dre Hinshaw a également indiqué que le nouveau cas a été découvert grâce à l'adoption de mesures de surveillance étroite pour les symptômes de la maladie.

La personne infectée s’auto-isole et collabore aux efforts pour établir la liste des personnes avec qui elle aurait été en contact, note la Dre Deena Hinshaw. Celle-ci a ajouté que l'identité des personnes infectées ne serait pas divulguée pour protéger leur vie privée.

La médecin hygiéniste en chef invite les personnes, particulièrement celles qui auraient eu récemment un rapport sexuel et qui présenteraient des symptômes tels que des lésions génitales, de la fièvre ou des éruptions cutanées et celles pensant avoir été en contact étroit prolongé avec une personne atteinte de la variole du singe , à s’isoler et à communiquer avec les préposées du 811.

La variole simienne est une maladie virale détectée pour la première fois dans les années 1950.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ne croit pas que les récentes éclosions mèneront à une pandémie, mais exhorte les autorités sanitaires à surveiller de près les infections.

Jusqu'ici, 81 cas ont été signalés au Canada, selon l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Le virus se transmet généralement par un contact étroit entre une personne infectée et une personne bien portante, notamment par le biais de gouttelettes, d’un contact direct avec des plaies ou des fluides corporels, ou encore par un contact à travers des vêtements contaminés, explique l'agence fédérale.