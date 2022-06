Une expédition tentera de remonter son véhicule qui a coulé sous les glaces du Nunavut

La Transglobal Car Expedition entend parcourir 40 000 kilomètres en passant par les deux pôles. Pour ce faire, l’équipe a conçu des véhicules basés sur la Ford F-150, mais capables d’affronter les conditions extrêmes. Pour les tester, l’équipe avait prévu de rouler 2500 kilomètres entre Yellowknife et l’île Meighan au Nunavut, mais le véhicule a coulé sur la route du retour.

L’Association des chasseurs et trappeurs de Spence Bay de Taloyoak a alors demandé à ce que le véhicule soit sorti de l’eau le plus rapidement possible pour éviter que la faune en pâtisse puisque les bélugas, les narvals, les phoques, les morses et les ombles chevaliers migrent dans cette zone.

Un membre de la Transglobal Car Expedition se tient près de la zone où le véhicule a disparu sous la glace. L'un de ses pneus s'est détaché lorsque celui-ci a sombré. Photo : fournie par Emil Grimsson

L’expédition, qui travaille sur un plan de sauvetage depuis des mois, s'est engagée à récupérer le 1er septembre son véhicule qui repose par 8 m de fond. Je pense que ça va marcher , confie Emil Grimsson, l’un des membres de l’équipe, même s’il explique que plusieurs facteurs sont à prendre en compte.

Il faudra que la glace ait fondu, comme c’est normalement le cas à la fin juillet, pour que le bateau puisse arriver sur la zone. Il faudra aussi que le véhicule soit toujours au même endroit et une visite mi-août est prévue pour s’en assurer.

Si tout fonctionne comme prévu, un bateau de recherche arctique, le Martin Bergmann, mènera les opérations.

« Un petit bateau sera mis à l'eau, un plongeur descendra pour placer quatre ballons autour du véhicule, puis l’équipe gonflera ces ballons. » — Une citation de Emil Grimsson, membre de l'expédition

Une fois à la surface, le véhicule sera soit tiré vers une île où il sera récupéré par une barge, ou bien remorqué en eaux profondes où un navire de transport pourra le sortir de l'eau.

Cette opération coûteuse est assurée par Vasily Shakhnovsky, le milliardaire russe qui mène l'expédition. Celui-ci assure être prêt à dépenser pas mal d’argent sans pour autant communiquer de montant.

La Transglobal Car Expedition avait fait parler d’elle avant même son départ, car l'équipe avait atterri à Yellowknife avec deux civils russes à bord, enfreignant les restrictions imposées par le Canada en raison de l'invasion de l’Ukraine par la Russie.

