Bientôt un nouvel âge d’or pour les films jeunesse québécois?

Vendredi, sort Pas d’chicane dans ma cabane!, de Sandrine Brodeur-Desrosiers. Ce film québécois pour les enfants et préados vient renouveler un genre quelque peu déserté depuis l’époque des Contes pour tous. D’autres films familiaux québécois en prises de vue réelles sont en préparation, et heureusement, car l’avenir du cinéma québécois dépend en partie de sa capacité à fidéliser le public dès le plus jeune âge.

Il y a des films pour les plus jeunes ou pour les plus vieux, mais j’ai l’impression que, depuis les Contes pour tous, il n’y pas eu vraiment eu de films pour les préados au Québec , déplore Charlotte St-Martin, qui incarne dans le film Justine, une fille de 12 ans qui espère voir ses parents divorcer.

C’est un vide total, renchérit Pierre-Luc Brillant, qui joue son père dans le film et qui a commencé sa carrière dans le Conte pour tous Tirelire Combines et Cie en 1992. Quand on était jeune, il y avait au moins un film [de ce type] par an.

Avec Pas d’chicane dans ma cabane!, Sandrine Brodeur-Desrosiers a voulu offrir un film aux enfants. Eux aussi méritent de se voir à l’écran et d’avoir des films qui traitent d’enjeux qu’ils rencontrent dans leur cour d’école , souligne-t-elle.

Les films québécois pour enfants et préados ont été tellement rares ces dernières années qu’en 26 ans d’existence, le Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) n’a présenté que trois nouveaux longs métrages québécois. Pendant longtemps, j’ai survécu avec des courts métrages [pour intégrer des films québécois à la programmation] , raconte Jo-Anne Blouin, la directrice générale et artistique du festival.

Des enfants élevés au cinéma américain

Résultat, les jeunes du Québec grandissent souvent en étant abreuvés de films jeunesse américains. Ils regardent Netflix, Disney + et des films de superhéros , constate le producteur et scénariste Dominic James, qui a lui-même quatre enfants et qui est à la tête des Productions La Fête depuis quelques années. Cette maison de production a été créée par Rock Demers, le défunt producteur des Contes pour tous.

À un moment donné, on a perdu nos valeurs là-dedans, poursuit-il. Les Contes pour tous étaient des films qui portaient nos valeurs et dans lesquels on pouvait se reconnaître.

Récemment, il est allé à la rencontre d’enfants dans une école et une petite fille lui a dit que pouvoir se reconnaître dans les personnages était ce qu’elle avait le plus aimé dans La guerre des tuques.

Il pense que les films en prises de vue réelles permettent une plus grande identification des spectateurs et spectatrices que les films d’animation.

Quand tu t’investis émotionnellement dans la quête d’un protagoniste dans lequel tu peux te reconnaître, car il parle comme toi et vit dans un univers dans lequel tu te reconnais, c’est sûr que cela crée un lien émotif plus fort et un sentiment d’appartenance.

Préparer la relève du cinéma québécois pour adultes

Et le vide laissé par les Contes pour tous nuit à l’ensemble du cinéma québécois. On a perdu une génération, observe Jo-Anne Blouin. Les gens qui ont maintenant une vingtaine ou une trentaine d’années ne vont pas voir les films québécois.

Si depuis qu’ils sont tout petits, ils voient juste des films américains, il y a peu de chances qu’à 14 ans, ils se disent : "je vais aller voir un film québécois", ajoute-t-elle. Investir dans les films pour enfants, c’est la meilleure façon d’assurer un bel avenir au cinéma québécois.

Comment en est-on arrivé là? [Des gens du milieu du cinéma] ont laissé les films jeunesse à Rock Demers en se disant : "nous, on s’occupe du vrai cinéma" , regrette Jo-Anne Blouin.

À un moment donné, les films d’animation arrivés des États-Unis ont pris le marché et on a tranquillement arrêté de faire des bons films en prises de vue réelles pour les familles , estime Dominic James.

Le retour des Contes pour tous

Toutefois, le vent est en train de tourner. Je vois une lumière au bout du tunnel , affirme Jo-Anne Blouin, qui pense que le milieu du cinéma québécois a pris conscience du potentiel économique que peuvent représenter les films jeunesse québécois, en témoigne le succès de Félix et le trésor de Morgäa. Ce film d’animation, produit au Québec et sorti en 2021, a été vendu dans plus de 100 pays.

Les Productions La Fête préparent pas moins de quatre nouveaux Contes pour tous, dont Mlle Bottine, qui sera un film dérivé de Bach et Bottine.

J’y crois, dit Dominic James. On voit l’engouement des gens approchés pour travailler sur ces prochains Contes pour tous. Tout le monde est excité!

C’était impossible pour moi de penser que ça ne reviendrait pas et qu’on ne verrait pas d’autres Contes pour tous qui allaient nous faire rêver et grandir.

Jo-Anne Blouin espère désormais que les prochains films jeunesse québécois ne sortiront pas tous en même temps lors de la semaine de la relâche, mais de manière plus régulière dans l’année, afin de fidéliser le public. Plus il y a aura de films et plus les gens les apprécieront.

Avec les informations de Louis-Philippe Ouimet