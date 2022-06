Le Diamant dévoile une riche programmation d’automne

10 productions de danse, de théâtre, de cirque et d’arts multidisciplinaires seront proposées au Diamant avant le début de 2023. Une primeur, une première mondiale et une exclusivité québécoise s’inscrivent dans cette programmation.

Le Diamant qui nous invite à vivre la théâtralité sous toutes ses formes ouvrira sa saison, le 2 septembre, avec un gala de lutte professionnelle de la NSPW . Les précédents galas de luttes au Diamant ont été de francs succès, attirant des publics enthousiastes.

Il y a toujours des nouveaux lutteurs [...] et maintenant qu’on peut voyager et recevoir des gens de l’étranger, on peut voir des personnages qu'on n'avait pas vus avant , souligne Robert Lepage, directeur artistique du Diamant.

La pièce « Les sept branches de la rivière Ōta » sera présentée au Diamant les 17, 18, 23,24 et 25 septembre. Photo : Elias Djemil

Puis, le public pourra voir ou revoir une œuvre-phare de Robert Lepage et d’Ex Machina, soit Les 7 branches de la rivière Ōta. Cette pièce d’une durée de 7 heures traverse 75 ans d’histoire comme le rappelle le metteur en scène : La pièce parle de la bombe atomique à Hiroshima et ça traverse différentes crises : la crise du sida, les épidémies, plein de grands malheurs qui se sont passés pendant ces 75 ans d’histoire. Sauf que, quand on a créé ça, on ne savait pas que ça allait avoir une résonance 25 ans plus tard. On l’a rejouée dernièrement à Berlin, et avec ce qui se passe en Ukraine, avec les gens qui n’ont pas la même conscience sanitaire qu'il y a deux ans, on est dans une autre réalité. Ce qui veut dire que toutes ces thématiques-là se retrouvent dans le spectacle .

De plus, le thème de l’identité des genres sera abordé dans plus d’une production. La compagnie de cirque de Québec FLIP Fabrique proposera pour sa part, en décembre, le spectacle Muse où on pourra voir des femmes puissantes et des hommes gracieux.

La danse et les arts du cirque seront aussi à l’honneur dans le spectacle NYX, du nom de la déesse de la nuit. Cette production de Johanne Madore et du Collectif Chimère de Montréal sera offerte en première mondiale. NYX revisite des éléments archétypaux de la féminité.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La pièce « Moby Dick » rassemble une cinquantaine de marionnettes. Photo : gracieuseté: Le Diamant

La pièce Moby Dick qui rassemble une cinquantaine de marionnettes et sept acteurs sera offerte en primeur, en novembre. Ce spectacle à grand déploiement aborde le thème de l’écologie.

On dit toujours de Moby Dick que c’est un projet de la grandeur d’une baleine. Le livre dont on s’inspire, c’est immense [...] et il y a plusieurs personnages. Et quand on pense à la marionnette, on pense toujours à quelque chose de diminutif, à une échelle réduite d’un être humain, mais parfois aussi, la marionnette peut être à des dimensions beaucoup plus grandes. C’est un spectacle à la mesure de cette baleine, un spectacle énorme , de décrire le metteur en scène.

En outre, la pièce La fureur de ce que je pense, qui explore l’univers de la regrettée auteure Nelly Arcan, sera présentée 10 ans après sa création. Cette production, qui a connu une version japonaise au fil des ans, sera offerte dans sa version originale avec une distribution de premier plan qui réunira notamment les actrices Julie Le Breton, Sophie Cadieux et Evelyne de la Chenelière.

La pièce «Prince Hamlet» sera présentée du 10 au 12 novembre au Diamant Photo : Browen Sharp

Enfin, soulignons la présentation en exclusivité québécoise de la pièce Prince Hamlet. Le rôle d’Hamlet est joué par une actrice dans cette pièce de la compagnie torontoise Why Not Theatre. Cette œuvre inclusive est interprétée en anglais et en langue des signes américaine, tout en proposant des surtitres français. Voilà un remix d’un classique de Shakespeare qui promet!

L’ensemble de cette programmation est présentement détaillée sur le site Internet du théâtre : www.lediamant.ca  (Nouvelle fenêtre)

Le spectacle de danse «Crypto», au Diamant, du 3 au 5 novembre Photo : Koralina Kuras