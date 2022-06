Granby : 15 personnes sont entrées par effraction au bureau du ministre Bonnardel

Vers 11 h 15, mardi, des agents du service de police de Granby ont procédé à l'arrestation de 15 personnes en lien avec une introduction par effraction au bureau de circonscription de M. Bonnardel, situé sur la rue Principale.

Selon M. Bonnardel, ce sont des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) qui sont entrés dans son bureau. Le député, qui est également ministre des Transports et responsable de la région de l'Estrie, a déploré ces comportements sur sa page Twitter.

Je condamne fortement ce geste déplorable et injustifié et nous porterons plainte auprès de la police. Ce genre de comportement n'a pas sa place chez nous ou ailleurs et je demande au SFPQ de ramener ses membres à l'ordre , a-t-il écrit sur le réseau social.

M. Bonnardel affirme que les personnes ont effrayé et intimidé deux employés, en plus de voler des choses et de commettre des actes de vandalisme.

La police de Granby n'a pas confirmé ces informations et n'a pas divulgué les raisons qui auraient motivé ces individus à entrer par infraction dans le bureau du député.

Les 15 personnes ont été libérées sur promesse de comparaître. L'enquête du Service de police de Granby est toujours en cours.