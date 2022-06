Un balado sur une vague de meurtres homophobes qui a secoué Montréal il y a 30 ans

De 1989 à 1993, alors que l’épidémie de VIH faisait rage au Québec et dans le monde, 17 hommes homosexuels ont été brutalement assassinés dans le Village gai à Montréal. Dans un nouveau balado offert sur OHdio, la journaliste Marie-Eve Tremblay fait la lumière sur cette vague meurtrière et son effet catalyseur sur la lutte de la communauté LGBTQ+ pour un traitement plus équitable, notamment de la part des forces policières.

Les sept épisodes de Le Village : meurtres, combats, fierté ont été créés par Radio-Canada en collaboration avec CBC, qui a déjà lancé deux saisons d’un balado intitulé The Village sur d’autres crimes sordides perpétrés dans le village gai de Toronto, notamment par le tueur en série Bruce McArthur.

En faisant ses recherches, [l’équipe de The Village] a découvert qu’il y avait une histoire similaire à Montréal, qui remontait aux années 1980-1990. Donc, on s’est mis à travailler ensemble, à partager des informations, des éléments de recherche, et ensuite chacun de notre côté on a construit nos séries , explique Marie-Eve Tremblay.

La version anglaise du balado, The Village: The Montreal Murders (Nouvelle fenêtre) , est produite par CBC Podcasts et animée par Francis Plourde.

Des relations tendues entre la police et la communauté gaie

La première victime dont il est question dans le balado est Joe Rose, un jeune militant gai et séropositif qui a été tué d'un coup de couteau dans le dos en 1989, à bord d'un autobus à Montréal. Il sera le premier nom sur une liste établie par Michael Hendricks, un autre activiste homosexuel qui au fil des ans a remarqué des similitudes entre les victimes et le modus operandi de leurs assaillants.

Dans le cas de Rose, ses meurtriers seront retrouvés. Il s’agit de trois mineurs et de Patrick Moïse, âgé de 19 ans. D’autres victimes auront moins de chance : 30 ans plus tard, environ la moitié des 17 meurtres rapportés dans le balado ne sont toujours pas résolus.

À l’époque, la lenteur des enquêtes était attribuable notamment aux relations très difficiles entre la communauté LGBTQ+ et les forces policières de Montréal, qui multipliaient les descentes agressives dans les bars du Village.

La communauté ne faisait pas confiance aux policiers, donc ne collaborait pas nécessairement aux enquêtes. En effet, les policiers traitaient les homosexuels d’une manière vraiment différente , résume Marie-Eve Tremblay.

Souvent, des motifs discutables – comme la grossière indécence ou la diffusion de films pornographiques – étaient invoqués pour mettre fin à la fête et arrêter de façon indiscriminée toutes les personnes qui se trouvaient dans le bar. Le raid du 15 juillet 1990 dans une fête clandestine au Sex Garage restera d’ailleurs immortalisé comme l’un des pires affrontements entre la police et la communauté LGBTQ+ à Montréal.

L’ex-agent de police André Bergeron, lui-même dans le placard à l’époque, a été amplement témoin de cette approche discriminatoire, qui semblait parfois être guidée par l’homophobie pure plutôt que par la répression du crime.

Tu sais quand tu regardes quelqu’un avec dédain, c’était ça , se rappelle-t-il dans le troisième épisode du balado. Ça paraissait dans la face, dans les actions, pis des fois dans les décisions [...] Au lieu de donner une chance, tu n’en donnes pas. Il fallait que tu sois homophobe, sinon tu n’étais pas dans la gang.

Un tueur en série dans le Village?

Au printemps 1991, trois hommes – Gaétan Éthier, Robert Assaly et Normand Gareau – ont été retrouvés morts dans des circonstances quasi identiques en l’espace de cinq mois. Une question que personne n’osait se poser a commencé à faire surface : y aurait-il un tueur en série dans le Village gai?

La réponse viendra des années plus tard, du moins pour Gaétan Éthier et Robert Assaly, qui ont été parmi les sept victimes confirmées du tueur en série canadien Michael Wayne McGray, arrêté en 1998.

Des appuis improbables

La vague de meurtres ne prendra fin qu’en 1993, après des efforts répétés de la part de militants et militantes de la communauté LGBTQ+ pour revendiquer des audiences à la Commission des droits de la personne.

Plusieurs appuis improbables viendront aider à dévoiler au grand jour les injustices vécues par la communauté, à commencer par celui du ministre de la Justice de l’époque, qui avait pourtant fait la sourde oreille pendant des mois (nous ne divulgâcherons pas ici ce qui l’a convaincu d’agir).

Un autre appui de taille est venu de la part de l’archevêque de l’église anglicane de Montréal, qui a été invité à témoigner à la Commission après qu’un de ses confrères a également été assassiné. Finalement, l’arrivée de Jacques Duchesneau à la tête de la police a fait souffler un vent de changement sur les relations entre la communauté et les policiers.

C’est important de raconter cette histoire-là, parce qu’il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant que c’est arrivé. Et s’il y a eu des acquis, ça reste très fragile. On le voit avec l’avortement aujourd’hui [...], on est toujours à deux doigts de reculer , conclut Marie-Eve Tremblay.

Les sept épisodes de Le Village : meurtres, combats, fierté sont disponibles sur OHdio.