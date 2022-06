Une nouvelle exposition consacrée à l’intelligence au Musée du fjord

Le musée a inauguré mardi la nouvelle exposition temporaire Génial! Tous intelligents! qui sera présentée jusqu’en janvier.

L’exposition, créée notamment en collaboration avec le Muséum d’histoire naturelle de Nantes, propose des jeux interactifs, des photos, des expériences, des impressions 3D, des entrevues et des films.

Chaque zone est identifiée à un type d’intelligence, donc on va parler de l’intelligence animale, mais les animaux, ça inclut par exemple les fourmis , a expliqué Lily Gilot, responsable des communications au Musée du fjord.

L'exposition s'intéresse à toutes les formes d'intelligence. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

On va parler des végétaux, unicellulaires et d’autres plantes. On va parler des humains, évidemment, de l’évolution de l’Homme et de son intelligence, et de l’intelligence artificielle , a-t-elle ajouté.

Le conteur Fred Pellerin a écrit un conte pour l’exposition. Il nous raconte le premier "congrès de l’intelligence", donc un déroulement complètement loufoque, mais qui donne tellement une belle introduction à ce qu’est l’intelligence, la valeur d’une intelligence par rapport à une autre , souligne Mme Gilot.

L'intelligence humaine est aussi passée sous la loupe dans la nouvelle exposition temporaire. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Un important travail de recherche

Philippe Guillet, directeur du Muséum d’histoire naturelle de Nantes, où l’exposition a déjà été présentée, était au Musée du fjord mardi pour l’inauguration.

La préparation de l’exposition a demandé un important travail de recherche. Le principal défi, c’est que c’est une matière qui n'est encore pas très explorée par les scientifiques , a expliqué M. Guillet.

L’exposition a été appréciée du public à Nantes, où 113 000 personnes ont franchi les portes de l’institution pour la visiter.

L’accueil a été formidable et j’avais un peu des craintes, parce que c’est une exposition qu’on n’a pas l’habitude de présenter, avec un sujet pas forcément facile, mais il y a eu un très bon accueil , a-t-il souligné.

L’exposition, créée notamment en collaboration avec le Muséum d’histoire naturelle de Nantes, propose des activités interactives. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

L’exposition qui s’adresse à toute la famille est présentée au Musée du fjord jusqu’au 15 janvier 2023.

D’après un reportage de Julie Larouche