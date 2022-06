Annexe Queen Elizabeth : le CSF a le terrain « sur son radar »

C’est certainement une bonne nouvelle , déclare le président du conseil d’administration du CSF , Patrick Gatien. C’est un site identifié comme stratégique par le CSF .

L’organisme qui gère les écoles francophones de la province tente depuis des années de convaincre le VSB de lui céder l’annexe Queen Elizabeth, où étudient 71 élèves de la maternelle à la 3e année en immersion française.

Le conseil d’administration du conseil scolaire anglophone a voté lundi en faveur de sa fermeture, moins de trois ans après avoir voté contre cette même option.

Entretemps, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement en faveur du CSF , qui exige que la Colombie-Britannique finance la construction de nouvelles écoles afin de garantir le droit à une éducation en français aux enfants francophones. Le conseil scolaire, moins d’un an plus tard, a entamé des poursuites pour forcer le ministère de l’Éducation et le VSB à agir selon les principes énoncés dans la décision.

La poursuite en 2020, c’était justement pour forcer la main , dit Patrick Gatien. Et justement, depuis ce temps-là on a vu le dépôt [du projet de loi] 22 récemment qui nous aide beaucoup, et ensuite on vient de voir que [l’annexe Queen Elizabeth] peut potentiellement débloquer.

Ce sont deux belles victoires , souligne-t-il.

Le projet de loi 22, adopté au mois de mai, donne le pouvoir à la ministre de l’Éducation d’ordonner à un conseil scolaire anglophone de céder un terrain au CSF , si ce transfert de propriété est jugé nécessaire afin de donner effet à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés , qui garantit le droit à l’éducation dans la langue de la minorité.

Pas de date avancée par le CSF

Le président du conseil d’administration du CSF affirme qu’il reste beaucoup de travail à faire avant de voir une possible première pelletée de terre sur le terrain de l’annexe Queen Elizabeth.

Patrick Gatien note que ce n’est pas encore certain que le CSF acquerra la propriété, mais il indique qu’elle est définitivement sur [son] radar .

Maintenant que la fermeture de l’école est confirmée pour juin 2023, le CSF doit préparer une requête au ministère de l’Éducation et lui signifier son intérêt.

Le bâtiment, petit et vieillissant, devra probablement être détruit, puis reconstruit avant d’accueillir des élèves du CSF .

À Vancouver, les francophones n’ont aucune école à l’ouest de la rue Granville, et deux écoles seulement à l’ouest de la rue Main, dont une dans Vancouver-Sud.

Avec des informations d'Amélia MachHour