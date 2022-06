Pour trouver des services d’orientation scolaire et professionnelle en quatre clics

Il est maintenant plus facile pour les adultes de trouver des services d’orientation scolaire et professionnelle en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec.

Lancée mardi à Amos, la Boussole du renard futé est un site internet (www.boussoledurenardfute.ca) qui propose aux adultes d’identifier en seulement quatre clics les ressources adaptées à leurs besoins. Elle s’adresse donc aux gens qui souhaitent s’informer sur le marché du travail, les programmes de formation, les services d’accueil et l’aide financière disponible sur le territoire.

Dans le fond, c’est une porte d’entrée. C’est un outil qui va nous aider à orienter toute la population de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, autant au niveau éducation, emploi et immigration. Ça permet aux gens de trouver facilement les services disponibles, puis ils pourront ensuite prendre rendez-vous avec la bonne ressource , fait valoir Robert St-Onge, directeur du Centre de formation professionnelle Harricana.

Cet outil virtuel était l’une des priorités identifiées par la nouvelle Table régionale de concertation sur l’orientation professionnelle, mise en place en 2018.

La table avait le mandat d’augmenter l’accessibilité aux services d’orientation professionnelle pour les adultes. Il fallait faire un plan d’action et un des principaux projets ciblés, c’était de se doter d’un outil virtuel qui pourrait être utilisé par les adultes pour cibler rapidement un organisme pouvant répondre à leurs besoins selon leur âge, leurs besoins et leur situation géographique. Il y a plusieurs organismes qui offrent différents services d’orientation, alors ça devient intéressant de pouvoir les cibler de façon précise avec un outil comme celui-là , estime l’agente de développement Liane Levasseur.

Plusieurs articles promotionnels ont été développés pour faire connaître ce nouvel outil virtuel. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un outil convivial

La Boussole du renard futé se veut donc un outil simple et convivial. Trois options s’offrent au visiteur sur la page d’accueil, soit de suivre le renard futé, d’accéder au bottin des ressources ou encore à l’aide en ligne. Le renard conduit l’utilisateur vers un questionnaire qui permet d’identifier en quatre étapes les ressources qui peuvent répondre à ses besoins.

Pour Monsieur et Madame Tout-le-monde qui ont le goût d’en apprendre davantage sur les services, ça peut être une belle porte d’entrée. On croit que ça peut répondre aux besoins des gens qui veulent se réorienter, changer de carrière. On sait que là, c’est en effervescence, le marché du travail, les formations, etc. On peut être un peu perdu dans tout ça et là, on a des ressources qui vont pouvoir soutenir ces gens-là dans leurs démarches , souligne Raphaëlle Audet, agente de développement au Centre de formation professionnelle Harricana.

Au cours des prochaines semaines, elle et deux autres ambassadrices prendront la route pour présenter la Boussole du renard futé aux organismes communautaires et différentes organisations de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.