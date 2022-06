« C’est grave », des carcasses d'oiseaux par centaines dans la Péninsule

Quand Radio-Canada Acadie lui a parlé mardi, le biologiste revenait d’une expédition dans la région de Tabusintac avec son équipe. Il a trouvé 109 oiseaux morts, surtout des fous de Bassan et quelques cormorans à aigrette, éparpillés sur une distance d’environ cinq kilomètres le long de la côte.

Lundi, il en avait déniché 102 sur deux autres plages de la région.

Lewnanny Richardson estime que les données du ministère des Ressources naturelles, qui affirment avoir trouvé plus de 300 carcasses, sont largement sous-estimées. À lui seul, il en a dénombré 245 en deux semaines.

Signe que la situation est préoccupante : on en trouve habituellement une vingtaine dans tout un été.

« Ça commence à m’inquiéter grandement. On ne veut pas crier au loup, mais on voit beaucoup de carcasses. À mon avis, on sous-estime l’ampleur. »