Un stade de soccer professionnel bientôt construit à Saskatoon

La Ville des Ponts se dotera d’un nouveau stade qui sera la propriété de la société Prairieland Park. Le site proposé sera l'ancien espace utilisé pour les courses de chevaux.

Au fur et à mesure que notre communauté se diversifie et que nous accueillons de nouveaux Canadiens, l'appétit pour le soccer augmente de façon spectaculaire écrit l’entreprise dans un communiqué de presse.

Prairieland Park estime que le moment est opportun pour créer ce lieu de rassemblement.

Nous pensons que c'est le moment idéal pour développer notre communauté de soccer. Non seulement avec un stade communautaire, mais aussi avec une équipe franchisée de la Première Ligue canadienne de soccer (PLC) , affirme la société.

Plus qu’un stade de soccer

Prairieland Park a dévoilé ce mardi ce à quoi le futur stade devrait ressembler. Photo : Prairieland Park

Les responsables de Prairieland Park annoncent leur intention de créer un espace polyvalent.

Le stade de soccer pourra notamment être utilisé par d'autres groupes et servir de salle de concert en plein air.

Le bâtiment et ses environs seront une attraction en soi et contribueront à diversifier davantage l'offre de Prairieland Park , indique l’entreprise.

Cette dernière se réjouit d'ailleurs du partenariat avec la Ville devant aboutir à la réalisation de ce projet qui, selon les responsables, profitera à la Saskatchewan et aux résidents de Saskatoon.

L’entreprise souhaite également travailler avec tous les ordres de gouvernement en vue d’obtenir leur soutien, en plus de s’associer à la communauté du ballon rond et à l’entreprise Living Sky Sports. Cette dernière aura tous les droits exclusifs pour l’installation d’un club de soccer à Saskatoon et sera le locataire principal des installations sportives.

Une construction coûteuse

Selon le président du conseil d'administration de Prairieland Park, Steve Chisholm, l’entreprise se positionne pour encourager la croissance économique et les liens au sein de la communauté, avec la construction d’un stade professionnel à Saskatoon.

Nous soutenons le projet avec plus de 2 millions de dollars d'investissement et des centaines de milliers de dollars en personnel, maintenant et à l'avenir , annonce-t-il.

Le propriétaire de l'équipe et de l’entreprise Living Sky Sports a promis 2 millions de dollars, en plus de tous les coûts de démarrage de la franchise et de l'équipe qu'il devra supporter, se réjouit M. Chisholm.

Prairieland Park lance également une campagne publique pour obtenir le soutien de la communauté.