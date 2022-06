L’étude des restes humains pour faire avancer la science

C’est plutôt méconnu, mais au cœur du Parc industriel et portuaire de Bécancour se trouve un laboratoire à ciel ouvert peu commun. C’est un site où l’on étudie la décomposition des corps, ce qu’on appelle la taphonomie et la thanatologie. Le site extérieur de recherches en sciences thanatologiques expérimentales et sociales appelé REST[ES] est unique au Canada.