Une nouvelle société municipale pour les aînés de la Société d’habitation de Toronto

La Toronto Seniors Housing Corporation [TSHC, Société d'habitation pour aînés de Toronto, traduction libre] a officiellement commencé son travail dans les 83 établissements gérés par la Société d’habitation de Toronto. Elle est destinée aux personnes âgées de 59 ans et plus et vise à leur offrir de meilleurs services.

Nous parlons de 15 000 personnes dans 83 bâtiments, ce qui fait beaucoup de monde. Et ce sont des gens qui nous tiennent particulièrement à cœur en raison de leur âge , a soutenu John Tory, maire de la Ville de Toronto, lors d’une conférence de presse mardi à la résidence Greenwood Towers.

Cette transition vers un nouveau mode de gestion des immeubles doit permettre aux personnes âgées d’accéder plus facilement aux soins médicaux et communautaires nécessaires à partir de leur milieu de vie.

L’opinion des aînés est au cœur de ce projet. M. Tory affirme que chaque résident doit sentir que ses besoins sont compris, qu'il est respecté et qu'il peut mener une vie dans la dignité .

« Les besoins de chacun sont différents d’une personne à l’autre. » — Une citation de John Tory, maire de la Ville de Toronto

Pour ce faire, la Ville de Toronto mise sur la collaboration des locataires et du personnel de la TSHC pour améliorer les conditions d’hébergement.

C’est important que nous les écoutions, que le conseil d'administration et les dirigeants les écoutent. Je pense que tout le monde souhaite s’assurer que la communication soit bonne , a expliqué Ana Bailão, conseillère municipale de Toronto.

Ana Bailão fait partie du conseil municipal de Toronto. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

Bonification des services

Si Toronto met la main à la pâte en annonçant la mise sur pied d’une société distincte pour soutenir les personnes âgées, le maire reconnaît que sa Ville ne pourra pas agir seule.

Nous avons besoin de l'aide des autres gouvernements parce que la Ville ne peut pas assumer la responsabilité de tous les soins de santé et les services sociaux pour les aînés.

Selon le président-directeur général de la TSHC , Tom Hunter, le travail est en marche dans les différents établissements pour développer les services le plus rapidement possible. Nous avons déjà embauché du personnel pour aider les personnes âgées à remplir des formulaires ou accéder à des services , a-t-il souligné en exemple.

Tom Hunter est le PDG de la le président-directeur général de la Toronto Seniors Housing Corporation. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

Il ajoute que son équipe se penche présentement sur les politiques des établissements pour voir si elles peuvent être mieux adaptées aux besoins des résidents âgés.

« C'est une chance pour le personnel, les locataires et le conseil d'administration de travailler ensemble pour se concentrer sur les besoins des personnes âgées. » — Une citation de Tom Hunter, président-directeur général de la Toronto Seniors Housing Corporation