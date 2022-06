Un 100e livre pour l’autrice jeunesse Émilie Rivard

L’acteur américain Shawn Jacob Williams est jeune, talentueux et surtout très mignon. Vedette du téléroman The men of my life il fait fait rêver bien des adolescentes. En plus, il parle français! De nombreuses jeunes filles sont prêtes à tout pour se faire remarquer par la coqueluche de l’heure.

Le but, c’est de faire des courtes histoires où les fans s’imaginent pouvoir rencontrer leur vedette préférée , explique l’autrice Émilie Rivard, qui a coécrit ce livre avec Dominique de Loppinot. Les deux femmes ont construit ensemble le personnage vedette.

C’est pas nécessairement représentatif de mes 99 autres histoires! , s’exclame Émilie Rivard. La romance n’est pas souvent présente dans son écriture.

Pour écrire les deux tomes d’Entre (fan) fiction et réalité, elle s’est inspirée de ce qu’elle écrivait à cet âge. À cette époque, elle inventait plutôt des histoires d’amour.

« Je me suis replongée dans ce feeling là, d'écrire à plat ventre sur mon lit. » — Une citation de Émilie Rivard, autrice

100 livres et toujours motivée

Même après 100 publications, la motivation de l’autrice ne s'essouffle pas. Les jeunes sont tellement allumés! Ils sont prêts à embarquer dans beaucoup de choses et c’est pas toujours le cas pour les adultes.

Émilie Rivard a souvent l’occasion d’échanger avec ses lecteurs lors d’animations dans les écoles, en présentiel ou en virtuel.

Émilie Rivard a remporté en 2018, le Prix des libraires, volet Québec, 12-17 ans avec« 1re Avenue ». (archive) Photo : Espoir en canne

Ce qui la motive avant tout, c’est de donner le goût de la lecture aux jeunes. Elle tente toujours de leur offrir quelque chose qui va les intéresser. Puisque l'âge de sa clientèle varie, la routine ne s’installe pas dans son travail. C’est très différent écrire pour les très très petits ou pour les ados.

La lecture pour tous

Publier 100 livres est un réel accomplissement. Mais la véritable fierté d’Émilie Rivard est une série de livres pour les enfants qui ont des défis d’apprentissage de lecture.

« Ça fait 17 ans que je publie, je pense que ça fait 15 ans que je veux écrire quelque chose qui est vraiment adapté aux jeunes qui sont dyslexiques, dysorthographiques ou qui ont un trouble développemental du langage. » — Une citation de Émilie Rivard, autrice

Elle ajoute qu’il y a peu d'outils pour ces jeunes. Il y a quelques romans adaptés, mais très peu sont écrits spécifiquement pour eux.

Les démarches ont été longues avant de pouvoir réaliser ce rêve. L’autrice avait besoin de s’entourer d’une équipe, et surtout, d’un éditeur qui croit au projet.

«Chiens chouettes» est publié aux éditions Boomerang dans la collection Gecko. Photo : Les éditions Z’ailées

C’est avec les éditions Boomerang qu’elle a pu développer la collection Gecko, appuyée par la clinique La haute voltige qui regroupe des spécialistes de l’accompagnement à l’enfance.

Des titres comme Chiens chouettes, Le raton terrible et Un serpent à sauver sont maintenant disponibles pour les jeunes avec des défis d’apprentissage de lecture.

À sa grande surprise, la collection fonctionne aussi très bien chez les jeunes lecteurs qui n’ont pas de défi supplémentaire.

La série est réalisée avec l'illustratrice Mika, une collaboratrice de longue date.