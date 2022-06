Tir au poignet : un Franco-Ontarien aux championnats canadiens

Dans son sous-sol, l’enseignant en éducation physique de l’École secondaire de district catholique de l’est ontarien est engagé dans une course contre la montre.

Il lui reste moins d’un mois pour se préparer en vue de la grand-messe canadienne du bras de fer. C’est une commandite inattendue qui lui permet de payer son billet d’avion jusqu’au Manitoba.

[Avec l’entraînement], on peut gagner un peu de force, mais pas énormément. Ce qu’on peut faire par contre, c’est de se garder en santé , explique Philippe Lauzon.

L’athlète amateur entraîne ses muscles et ses tendons avec une série d'exercices spécifiques de flexions et d’extensions.

Philippe Lauzon a eu un coup de foudre pour le tir du poignet à la mi-vingtaine. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Au bras de fer, la technique est très importante, mais pas autant que la force physique.

Cela dit, son succès ne se résume pas à une histoire de gros biceps. Lors des compétitions, c’est tout le corps qui est sollicité.

Et pour maintenir une forme adéquate, il est nécessaire d'avoir de bons partenaires d’entraînement.

On doit toujours pratiquer le sport. [Un partenaire d’entraînement], c’est super important. En s’entraînant, on ne veut pas nécessairement gagner ou perdre. On veut s'entraîner , explique Philippe Lauzon.

Une passion renouvelée durant la pandémie

De la dynamophilie à l'haltérophilie, en passant par les concours d’hommes forts, Philippe Lauzon s’est toujours passionné pour les sports de force.

Que ce dernier ait eu un coup de foudre pour le tir du poignet à la mi-vingtaine n’a donc rien de surprenant.

Après avoir été très actif de 2006 à 2013, Philippe Lauzon a ralenti la cadence, la vie familiale ayant pris le dessus avec l’arrivée de deux garçons.

Philippe Lauzon était très actif 2006 à 2013 (archives). Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Au cours des dernières années, Philippe Lauzon a renoué avec la discipline.

J’ai toujours fait tous pleins de sports en même temps. Là, je me disais, tu es à la croisée des chemins. [...] Le côté "face à face" avec un adversaire me manquait , raconte-t-il.

On connaît la suite : Philippe Lauzon s’est rendu aux Championnats ontariens de tir au poignet tenus à Tweed en mai dernier pour se battre dans la catégorie des 177-198 livres.

[Du bras] droit, je suis content quand même. J’ai terminé sixième sur 22 participants. Puis, mes deux combats perdus, c’était contre le premier et le deuxième. Je me suis dit : "OK ! T’es en bonne position" , se souvient-il.

Il ne croyait pas si bien dire.

Philippe Lauzon a remporté les six matchs qu’il a disputés du bras gauche pour enlever les honneurs de la compétition.

C’est un sentiment de fierté indescriptible. [...] Je me sentais en vie. Je me sentais bien. Puis ça me motive pour ce qui s’en vient là , indique le champion ontarien.

De nature compétitive, Philippe Lauzon le répète à qui veut l’entendre : avant toute compétition, il préfère se fixer des objectifs mesurables plutôt que de rêver à un podium.