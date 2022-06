Un nouveau fonds de capital va soutenir la croissance des PME de l’aérospatiale

Le fonds Partenaires Thrust Capital dispose d'un montant de 77 millions de dollars, afin d'acquérir une participation majoritaire dans cinq à six PME , tout en conservant les équipes de direction en place, a annoncé le fonds de capital-investissement, mardi, à Montréal. L'objectif est d'atteindre un capital investissable de 100 millions de dollars au cours de rondes successives de financement.

Les entreprises visées seront issues des secteurs de l'aviation commerciale et d'affaires, ainsi que de la défense, de l'hélicoptère, des drones et du domaine spatial.

Le gouvernement du Québec a injecté 30 millions de dollars au capital du fonds. Le Fonds de solidarité FTQ et le Mouvement Desjardins, pour leur part, y ont consacré respectivement 20 millions et 12,5 millions.

Une question de taille

L'investissement survient à un moment où l'industrie aérospatiale connaît une reprise. Or, l'accélération de la cadence de production représente un défi pour les plus petits joueurs, explique Frédéric Loiselle, président de Partenaires Thrust Capital.

« Il y a beaucoup d'occasions devant nous, et ce qui empêche une PME de pouvoir en profiter, c'est les capitaux et la capacité opérationnelle. » — Une citation de Frédéric Loiselle, président de Partenaires Thrust Capital

Les PME ont besoin d'avoir une plus grande taille afin de maximiser leurs chances auprès des grands donneurs d'ordres comme Airbus, Boeing ou Bombardier, explique la présidente-directrice générale d'Aéro Montréal, Suzanne Benoit, en entrevue. Afin de survivre dans un marché mondial, ces entreprises doivent avoir une certaine masse critique pour être concurrentielles, selon elle.

« Pour faire affaire à l'international, les concurrents ailleurs en Europe, c'est des PME de 200 à 250 employés, des chiffres d'affaires plus imposants, des 40 à 50 millions $. Nous, au Québec, on parle souvent de 5 à 15 millions $. » — Une citation de Suzanne Benoit, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pèsent également sur les PME de l'industrie. Plus de la moitié (57 %) des propriétaires de PME dans le secteur affirment avoir été contraints de réviser leur capacité d'emprunt afin de garantir l'accès aux biens dont ils ont besoin pour répondre à la demande, selon un sondage de la firme KPMG Canada, dévoilé le même jour.

Un horizon de cinq ans

Thrust Capital se donne cinq ans pour trouver les entreprises dans lesquelles elle compte investir pour une durée d'environ sept ans. La stratégie sera de financer la croissance de l'entreprise, par acquisition ou à l'interne, précise M. Loiselle en entrevue.

« On achète la compagnie, on la bâtit et là, on rembourse la dette. L'idée est de revendre après ça. » — Une citation de Frédéric Loiselle, président de Partenaires Thrust Capital

En plus de capitaux, l'équipe de Thrust Capital apporte une expertise pour accompagner les entreprises. C'est de l'argent intelligent aussi, ce n'est pas juste des dollars, c'est la capacité de mettre l'épaule à la roue pour faire face au défi , insiste M. Loiselle.

Avant de se lancer en affaires, le président Thrust Capital a agi à titre de spécialiste de l'industrie aérospatiale au sein de la Banque de développement du Canada (BDC). Il ajoute que les entrepreneurs pourront compter sur les conseils d'un comité aviseur , qui compte notamment l'ancien ministre des Finances Raymond Bachand et le président exécutif du conseil d'Héroux-Devek, Gilles Labbé, qui avait piloté la fusion entre Héroux et Devtek en 2000.