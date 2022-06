Le plus grand conseil scolaire d’Ottawa change le code vestimentaire de toutes ses écoles

Jusqu’ici, chacune de ses 145 écoles avait son propre code vestimentaire et plusieurs d’entre elles donnaient des descriptions précises de vêtements à ne pas porter.

Désormais, il y a un code vestimentaire unique pour tout le conseil scolaire. La décision a été entérinée par le conseil d'administration en avril dernier.

Ce nouveau code précise ceci d’entrée de jeu : tous les élèves ont le droit de s'exprimer à travers leurs vêtements sans crainte d’humiliation, de préjugé ou de discrimination .

Colin Anderson est l'un des architectes du changement de code vestimentaire dans les écoles du Conseil scolaire de district d'Ottawa-Carleton. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Nous allons bien sûr garder certaines limites, il reste certaines zones du corps qu’il faut couvrir et certaines restrictions liées à la santé et la sécurité , précise Colin Anderson, responsable des initiatives pour la sécurité dans les écoles pour le OCDSB .

« Mais nous voulons éviter les situations où le personnel scolaire se sent obligé de juger si les vêtements des élèves sont appropriés ou non. C’est inconfortable tant pour le personnel que pour les étudiants. » — Une citation de Colin Anderson, Conseil scolaire de district d'Ottawa-Carleton

Voici l'affiche réalisée par le Conseil scolaire d'Ottawa-Carleton, pour communiquer le nouveau code vestimentaire aux élèves. Photo : Gracieuseté : Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton

Extraits du Code vestimentaire du OCDSB : Les vêtements doivent : Couvrir l’aine, les fesses et les mamelons avec un tissu qui n’est pas transparent

Inclure plus que des sous-vêtements

Inclure des chaussures pour la santé et la sécurité des élèves

Faire en sorte que le visage de l’élève ne soit pas complètement couvert

Ne pas inclure de mots ou de dessins qui pourraient être interprétés comme faisant la promotion de la haine, la discrimination, la drogue, l’alcool, le tabac…

Une excellente nouvelle selon les élèves

Isabella Daniel et Breanne Greenslide sont deux élèves de l’école secondaire Cairine Wilson dans le quartier d’Orléans. Elles se réjouissent de ce changement d’approche.

Isabella Daniel et Breanne Greenslide sont deux élèves de l'école secondaire Cairine Wilson à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

J’avais souvent des ennuis parce que je portais des vêtements comme celui-ci , explique Breanne, en pointant son chandail qui arrive au-dessus du nombril. J’étais envoyée au bureau presque tous les jours, mais ça a complètement changé , ajoute-t-elle.

J’adore la mode, j’adore essayer des tenues différentes. Le nouveau code vestimentaire me permet d’être plus confiante quand je suis dans le couloir. Regardez, aujourd’hui, je portais un drapeau de la Fierté autour du cou, je n’ai eu que des compliments , ajoute Isabella.

Mais changer le code vestimentaire ne s’est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu trois années de consultation avec les élèves, les parents et tout le personnel scolaire.

En général, les parents d’élèves soutenaient plutôt le changement. Du côté du personnel enseignant, ce qui a été plus compliqué, c’était tout ce qui concerne les casquettes et les chandails à capuche. Parfois, les enseignants avaient des règles pour leur classe qui maintenant ne peuvent plus s’appliquer , indique Colin Anderson du Conseil scolaire de district d’Ottawa-Carleton.

Il affirme que la transition semble bien se passer et que le fait d’avoir pris le temps d’expliquer à tout le monde les raisons de ce changement joue un rôle important.

Et les autres conseils scolaires?

Mireille Brownhill, une résidente d’Orléans qui milite depuis plusieurs années contre les codes vestimentaires, estime que le changement opéré à Ottawa-Carleton est majeur.

Mireille Brownhill se bat contre les codes vestimentaires depuis de nombreuses années. Elle a réussi à faire modifier les termes du code vestimentaire du conseil scolaire de ses enfants à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Ce que je trouve excellent, c’est que le conseil scolaire va déterminer le code vestimentaire pour tout le monde. Ça limite les dommages qu’on peut faire dans les écoles si tout le monde suit les mêmes règles , explique-t-elle.

Elle apprécie aussi le choix des mots et le fait que le Conseil scolaire de district d’Ottawa-Carleton (OCDSB) insiste sur la liberté d’expression par les vêtements.

En tant qu’adulte, il n’y a personne qui va vous imposer un contrôle sur vos vêtements. Pourquoi est-ce qu’on impose ça aux élèves? , se demande Mme Brownhill.

« Comme c’est le plus grand conseil scolaire de la région d’Ottawa qui prend ces mesures-là, j’espère que ça va pousser les autres à réagir. » — Une citation de Mireille Brownhill, résidente d'Ottawa et mère de trois enfants

Mireille Brownhill se dit encouragée par la vitesse à laquelle les choses bougent sur ce sujet depuis quelques semaines.

Le 13 mai dernier, plusieurs centaines d'élèves ont manifesté devant l'école secondaire catholique Béatrice-Desloges, à Orléans, pour protester contre une vérification du code vestimentaire qu'ils jugeaient humiliante.



Avec les réseaux sociaux, les élèves se sentent beaucoup plus à l'aise d'en parler. Tout de suite, il y a eu des changements à Béatrice-Desloges. La directrice qui a fait la vérification des vêtements des élèves n'est plus à l'école, on en parle dans les médias, ça avance beaucoup plus vite en ce moment , indique-t-elle.

À ce jour, que ce soit à Ottawa ou Gatineau, les codes vestimentaires varient encore beaucoup d’une école à l’autre.

Extraits de codes vestimentaires à Ottawa et Gatineau - 2021-2022 École secondaire De la Salle ( CEPEO ) : « On demande de ne pas porter des vêtements révélateurs ou inacceptables tels que des shorts et jupes très courtes. » École secondaire Garneau ( CECCE ) : « Les élèves doivent se vêtir d’une façon convenable au milieu scolaire. » École polyvalente Nicolas-Gatineau ( CSSD ) : « Les bermudas et la jupe doivent être réglementaires, soit à la mi-cuisse (10 cm au-dessus du genou) »

Du côté d’Ottawa, tant le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) nous ont indiqué être en réflexion sur la question des codes vestimentaires.

Nous entendons ainsi tout mettre en œuvre afin que nos écoles reflètent encore davantage nos valeurs d’ouverture et d’inclusivité , précise le CEPEO dans un courriel.

Dans les 145 écoles du Conseil scolaire de district d’Ottawa-Carleton, le nouveau code vestimentaire est déjà appliqué. Reste à voir s’il fera des émules dans les autres écoles de la région.