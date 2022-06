Des camps de jour annulés dans la région faute de moniteur

Le Patro Roc-Amadour a l'habitude de recevoir 72 adolescents vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Le camp n'a trouvé aucun moniteur pour les accueillir cet été. C'est la première fois que ça arrive en 20 ans de service , affirme Julie Leblond, directrice des services adaptés au Patro Roc-Amadour.

Cette dernière était consciente des défis de recrutement de personnel. Elle avait donc décidé de réduire considérablement la capacité du camp cet été et ainsi seulement de devoir embaucher une moitié de moniteur comparativement aux années précédentes. Malgré des mois de recherches, elle n'a trouvé personne.

Même constat du côté du camp Cité Joie. On est vraiment dans un mode pénurie d’emploi très intense. Les jeunes sont très difficiles à recruter. On a commencé notre recrutement début novembre et on arrive au mois de juin puis on a à peine le nombre suffisant limite pour opérer pour un accueil réduit de près de 60 % , constate Denis Savard, directeur général du camp Cité Joie.

M. Savard se demande encore comment attirer des jeunes pour qu'ils viennent travailler cet été.

« C’est un peu dramatique, parce que ça crée de la pression sur l’équipe en place et sur les familles. » — Une citation de Denis Savard, directeur général du camp Cité Joie

Pour cette saison, le camp Cité Joie ne va accueillir que 40 jeunes au lieu des 100 les années précédentes. M. Savard reçoit quotidiennement des appels de parents qui souhaitent inscrire leurs enfants, il a donc créé une liste d'attente. Mais je n’ai pas beaucoup d’espoir , reconnaît-il.

Des parents sans solution

À contrecœur, la direction du Patro Roc-Amadour a téléphoné à tous les parents pour annoncer que l'offre de service allait devoir être annulée cet été. Pour ces parents-là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ce sont des enfants qui ne sont pas capables de rester seuls à la maison , confie Mme Leblond.

Stéphane Desmeules est l'un de ces parents qui a été contacté. Sa fille, Rose, devait aller au Patro Roc-Amadour cet été. Ma fille a besoin de créer des liens, de bouger, de voir des gens , dit-il.

Le coup de téléphone a été difficile à recevoir, il est devant le constat que sa fille ne pourra pas s'épanouir cet été. M. Desmeules travaille à la maison, mais ne peut pas se permettre de prendre des vacances pendant toute la saison estivale. Elle va passer une partie de son été assise sur le divan. Ça peut nuire à sa condition physique , confie le père.

Simon, 16 ans, ne pourra pas non plus aller pendant 10 jours au Grand Village. Une situation difficile pour toute la famille, car son père Olivier Moyat doit travailler tout en le gardant tandis que ses trois autres enfants seront en vacances avec leur mère.

Normalement le camp, c’est le moment où Simon rentre dans un service adapté pour lui. [...] Je vais devoir le garder avec moi quand je travaille, je suis en télétravail, c’est très long, il ne se défoule pas physiquement , regrette M. Moyat.

Malgré l'annonce de la fermeture du camp du Patro Roc-Amadour effectuée ce mardi, la direction mise sur les prochains jours pour recruter. S'il n'y a toujours pas de moniteurs d'ici vendredi, le camp sera officiellement fermé pour toute la saison estivale.

