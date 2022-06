Des projets artistiques pour rapprocher les communautés interculturelles de Sherbrooke

Depuis un an, le café Baobab propose différentes activités culturelles pour rapprocher les nombreuses communautés culturelles de Sherbrooke de leur communauté d’accueil. Le programme semble porter ses fruits : ces ateliers d'arts ont été reconduits pour une période de quatre ans.

Mardi matin, le directeur du café Baobab, Ian Fournier, annonçait quatre lancements de projets artistiques menés en collaboration avec différents membres de la communauté du secteur du Mont-Bellevue de Sherbrooke. Un budget de plus de 400 000 $ a été alloué dans ce but.

Ces projets vont se tenir dans le cadre du projet d’art social nommé Créer ensemble nous rapproche. Celui-ci vise à faciliter les rapprochements entre les communautés culturelles, mais aussi avec la communauté d’accueil.

« Pour la première année, avec la COVID, avec les difficultés de recrutement, avec la fermeture du café, je dirai mission accomplie. On a une belle première cohorte qui est heureuse d’avoir participé. » — Une citation de Ian Fournier, Directeur adjoint du Café Baobab

Neuf autres projets d’art social devraient être présentés au cours des trois prochaines années. Ce sont des projets qui créent de la magie. Je me suis aperçu qu'en mettant un artiste professionnel avec des citoyens qui ne sont pas initiés, qui ne connaissent pas la musique ou la peinture, ça fait du bien, ça crée de belles dynamiques dans les milieux , a expliqué Ian Fournier.

Le Café Baobab a fait le lancement du premier de ses quatre événements artisitiques qu'il présentera dans le cadre de son proojet d'art social "Créer ensemble nous rapproche". Photo : Radio-Canada / Aline Essombe

De la peinture, du théâtre et des poèmes pour mieux se connaître

Un premier projet est prévu mardi soir à l'École Jean-XXIII de Sherbrooke, qui doit lancer un livre de dessins illustrés par des élèves de deuxième année. J'ai illustré que la première fois que je suis allée au Québec, il y avait plein de neige et il faisait trop froid , a raconté la jeune Tunisienne Fatima Azzahra Ben Khelil, en se rappelant de ses meilleurs moments depuis son arrivée au Québec.

On a fait trois nuits à Québec et j’ai vécu plein d’expériences, par exemple, on est allé glisser dans la neige. Il y avait trop de neige, il y avait plein d’activités dans la neige qu’on a fait , s’est-elle rappelée.

Des élèves de deuxième année à l'École Jean-XXIII de Sherbrooke ont participé à l'édition d'un livre illustré dans le cadre du projet « Créer ensemble nous rapproche » du Café Baobab. Photo : Radio-Canada / Aline Essombe

Ce premier projet était aussi plein de défis pour l’artiste visuelle Nathalie de Melo, venue du Brésil il y a plusieurs années. Ça m'a beaucoup touchée parce que les enfants au début n’étaient pas à l’aise pour faire les dessins. Ils pensaient qu’ils n'étaient pas capables. Juste de faire une partie de ce chemin, le fait que les enfants soient fiers et qu’ils se sentent capables de faire les dessins, ça c’est le bonheur pour moi.

Les trois autres événements doivent avoir lieu au cours du mois de juin. Un spectacle de chansons est prévu le 11 juin, et une pièce de théâtre portant sur la différence entre les communautés doit être présentée le 18 juin.

Finalement, le lancement d’un recueil de poésie doit avoir lieu au café Baobab le 21 juin prochain.

Avec la collaboration de Guylaine Charette