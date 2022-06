Calgary : ouverture du nouveau pont Jaipur

Important lien piétonnier entre Prince's Island et le quartier Eau Claire du centre-ville de Calgary, le pont Jaipur a été rouvert lundi après deux ans de travaux de restauration.

Plus d’un demi-siècle après sa construction, les autorités municipales ont jugé que le pont Jaipur, qui enjambe le lagon du parc Prince's Island, était en fin de vie et ordonné sa fermeture.

La nouvelle infrastructure est plus large et plus haute que l’ancienne.

Le chef de projet Devon Moore a déclaré que le nouveau pont est conçu pour s'adapter au nouveau plan du domaine public du quartier d'Eau Claire.

Le pont a été surélevé d'un mètre et demi en vue d'atténuer les risques liés aux inondations , a-t-il expliqué.

Il a ajouté que le pont est six mètres plus large que l'ancien, permettant à plus de Calgariens d'en profiter , espère-t-il.

Une infrastructure intégrée dans son environnement

Par ailleurs, Devon Moore a déclaré que le nouveau pont est conçu pour mettre en valeur son panorama naturel en l’intégrant à l'environnement du parc.

« Un exemple amusant de cela est [qu’un] habitat pour abeilles a été inclus à l'extrémité nord du pont pour soutenir la pollinisation et la naturalisation de l'espace du parc. » — Une citation de Devon Moore, chef de projet

Le pont porte le nom de Jaipur, la capitale de l'État indien du Rajasthan, qui a une relation de jumelage avec la Ville de Calgary.