Conjuguer archéologie et connaissances autochtones

À la demande du Collège communautaire Siksika Old Sun, des étudiants en archéologie de l'Université de Calgary procèdent à des fouilles sur le territoire de la Première Nation Siksika. Ces travaux ont pour but de renforcer les compétences en archéologie au sein de la Première nation et d’apprendre aux étudiants non autochtones à mener des fouilles de manière respectueuse.

La collaboration entre les archéologues et notre peuple se complémente mutuellement. Notre longue histoire et la science se complètent avec ce travail , indique Kent Ayougman, qui siège au Conseil de bande de la Nation Siksika.

Accompagnés par des membres de la Nation, une vingtaine d'étudiants provenant des deux écoles s’affairent à déterrer les artéfacts qu'ils trouvent sur le site du camp sud. La professeure à l’Université de Calgary, Lindsay Amundsen-Meyer, explique même que des aînés autochtones sont venus les voir chaque semaine pour leur décrire leur territoire.

On veut faire de l’archéologie pour et par les Premières Nations. Le principe que nous essayons de suivre ici avec le Collège Old Sun, c’est de réfléchir à leurs objectifs et à la manière dont nous pouvons accroître leur capacité en archéologie.

« Nous voulons que nos étudiants sortent de cette expérience avec une plus grande compétence interculturelle, avec une meilleure compréhension des perspectives, des visions du monde et des réalités autochtones. » — Une citation de Lindsay Amundsen-Meyer, archéologue, Université de Calgary

Nous essayons de former plus de gens ici pour justement accroître leur capacité. Donc, nous écoutons simplement ce qu’ils pensent être la bonne façon de le faire , explique celle qui mène les opérations d’archéologie sur le site.

Pour Allie Bradford, étudiante de l’Université de Calgary, le travail effectué avec les Premières Nations permet d’avoir un regard différent sur les manières de faire en archéologie.

C’est une expérience qui m’a ouvert les yeux. La perspective est très différente de ce que nous apprenons habituellement. Tout ce que j'ai appris à l'école jusqu'à présent était vu à travers une lentille occidentale. Là, on a vu à travers l'œil de ceux qui ont vécu ici sur cette terre.

Mme Amundsen-Meyer explique d’ailleurs que chaque étudiant doit rédiger trois journaux de bord tout au long de l’expérience.

Nous voulons développer leur compétence interculturelle en dehors de leur compétence en archéologie. Le premier travail qu'ils ont fait, avant que nous fassions quoi que ce soit, était avant la cérémonie du Beaver Bundle, organisé par la Première Nation. Puis ils en ont fait un cette semaine et ils en feront un à la fin.

Un domaine en évolution

Si l’archéologie pouvait autrefois être fermée par rapport aux nouvelles méthodes, le domaine de l’archéologie tend à changer selon Mme Amundsen-Meyer.

Beaucoup d'archéologues, surtout les plus âgés, peuvent se demander ce qu’on fait. Et se dire que ce n’est pas la manière de faire. Dans les années 80, on se concentrait sur une objectivité complète [...] Mais plusieurs personnes ont commencé à dire que nous avons tous des préjugés inhérents par rapport à la communauté .

À ce titre, elle explique que le projet a permis aux étudiants de mieux comprendre la réalité autochtone en travaillant différemment.

Beaucoup d'entre eux ont mieux compris ce que sont les pensionnats et l'impact qu'ils ont pu avoir sur les gens et de comprendre pourquoi ils tiennent à leur culture et leur histoire. Ça les aide à comprendre ce que les archéologues peuvent et doivent faire pour les communautés , précise-t-elle.

Avec les informations de Terri Trembath et de James Young.