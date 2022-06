L’ancien prêtre qui a agressé sexuellement 32 personnes au Nunavut est libéré

Condamné en 2015 à 19 ans de prison pour 32 crimes sexuels envers des enfants et des adultes, Eric Dejaeger retrouve la liberté : sa demande de libération conditionnelle a été accordée.

Il lui restait encore 11 années de peine à purger quand la Commission des libérations conditionnelles du Canada a approuvé sa demande de libération conditionnelle le 19 mai dernier, rapporte APTN.

La commission s’est basée sur une évaluation des risques psychologiques effectuée en 2018 affirmant que l’ancien prêtre présentait un risque modéré de récidive sexuelle, et un risque faible à modéré de récidive en général.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada affirme qu’Eric Dejaeger a fait des progrès limités, mesurables et observables, dans la gestion de son risque , mais qu’il continue de nier sa responsabilité pour plusieurs de ses crimes.

Le prédateur sexuel a plaidé coupable à 8 chefs d’accusation à caractère sexuel, et il a également été condamné pour 24 autres infractions, comme attentat à la pudeur, agression sexuelle et bestialité. La majeure partie des actes qui lui sont reprochés se sont déroulés entre 1978 et 1982 à Igloolik, où il exerçait ses fonctions de prêtre.

Parmi les conditions imposées par la commission pour sa libération, Eric Dejaeger ne sera pas autorisé à côtoyer des enfants, ne pourra avoir de contact avec ses victimes, et devra suivre un plan de traitement et signaler toutes ses relations et amitiés avec des femmes.

Il devra également retourner chaque nuit dans un établissement désigné, bien qu’il s’y soit opposé. Le prêtre se voit imposer cette restriction, car il a déjà fui la justice en Belgique en 2002 alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d'arrêt. Il a été extradé vers le Canada en 2011 pour y être jugé.

En 2015, il a également été condamné pour avoir agressé sexuellement des enfants en Alberta, et en 1990 pour avoir agressé sexuellement des enfants à Baker Lake au Nunavut.

Avec les informations d'April Hudson