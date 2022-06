Congrès régional : la CSN tient au salaire minimum à 18 $ en raison de l’inflation

L’événement se tient à l’Hôtel Château Roberval sous le thème 100 ans présent, toujours de l’avant . Près d’une centaine de personnes sont présentes.

Il est question de toutes les solutions qui peuvent être mises de l'avant pour améliorer les conditions des travailleurs.

En entrevue lors de l’émission Place publique, la présidente du Conseil central, Manon Tremblay, a réitéré pourquoi la CSN demande un salaire minimum à 18 $ de l'heure. La hausse de l'inflation y est pour beaucoup.

Nous on prône le 18 $ de l’heure parce qu’on sait que les gens n’arrivent pas avec le salaire minimum qu’il y a aujourd’hui. Au prix que l’essence est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu ne fais plus long. Alors quelqu’un qui travaille à Alma et qui reste à Jonquière, ou vice-versa, ou qui est à Roberval et qui travaille à Alma, il va y penser deux fois. C’est important pour que les membres puissent avoir une qualité de vie , a-t-elle élaboré.

Des représentants de la CSN au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont réunis en congrès à Roberval pour quelques jours. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Il est aussi question de la pénurie de main-d’oeuvre qui frappe plusieurs secteurs de l’économie. Manon Tremblay croit que ce ne sont pas tous les employeurs qui en profitent pour rendre leur entreprise plus attractive.

On voit de plus en plus d’employeurs avoir des problèmes de pénurie de main-d’œuvre. Étrangement, on en voit encore plusieurs d’entre eux ne pas se préoccuper des conditions de travail pour un travail décent , avait-elle affirmé par voie de communiqué.

Des ateliers portant sur l’immigration et la vie syndicale, l’industrie forestière et les impacts des changements climatiques se tiennent aussi.

Des élections auront aussi lieu pour nommer des membres à différents postes.