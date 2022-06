Le Nouveau-Brunswick prolonge les soins virtuels gratuits sur eVisitNB

Lors d'une mêlée de presse à Fredericton, la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a tenu à souligner le rôle capital des soins virtuels pendant la pandémie. À son avis, cette alternative est là pour rester .

Je m'attends à ce que eVisitNB fasse partie de notre nouveau réseau de soins primaires. Nous allons certainement poursuivre avec eux , a-t-elle ajouté.

La ministre Shephard a indiqué que cette plateforme répond à environ 250 appels par jour, mais qu'il y en a toujours qui ne sont pas pris en charge. Les rendez-vous en personne avec des médecins ou des infirmières praticiennes sont essentiels et je veux m'assurer qu'ils sont maintenus.

Une popularité grandissante

La semaine dernière, la plateforme – fondée par deux médecins du Nouveau-Brunswick et opérée par l’entreprise ontarienne Maple – a éprouvé certains défis techniques en raison d’un fort achalandage.

Des personnes attendant d’être jumelées à un médecin de famille ou une infirmière praticienne ont dû faire marche arrière et trouver une alternative de soins en raison de temps d’attente plus longs que ceux anticipés.

À mesure que la popularité et l’utilisation de la plateforme augmentent, le fournisseur fait les ajustements nécessaires pour minimiser les temps d’attente pour les patients , avait indiqué l’entreprise dans une déclaration écrite.

Au cours des récents mois, les professionnels de la santé offrant des soins virtuels ont répondu à plus de 30 000 demandes de consultations en ligne.

En entrevue à l’émission La Matinale la semaine dernière, l’un des cofondateurs, l’urgentologue Serge Melanson, a mentionné qu’environ 30 % des utilisateurs avaient réussi à éviter une visite aux urgences grâce à la plateforme.

Depuis le 18 janvier, les consultations avec les professionnels de santé de eVisitNB sont entièrement couvertes par l’assurance maladie. Les soins virtuels sont accessibles gratuitement à tous les Néo-Brunswickois détenteurs d’une carte de la régie d’assurance provinciale.

La plateforme de consultation virtuelle eVisitNB a été lancée en janvier 2020. Les services sont couverts par l'assurance maladie depuis le 18 janvier 2022. Photo : Radio-Canada

Les patients nécessitant une attention médicale non urgente peuvent s’y inscrire entre 10 h et 16 h tous les jours, bien que les services soient potentiellement assurés jusqu’à 22 h, informe une porte-parole du ministère de la Santé. Il s’agit d’offrir un meilleur service et d’être transparent dans les attentes de services.

À savoir si les réseaux de santé de la province étaient satisfaits de cette alternative pour les patients, le vice-président aux services communautaires et à la santé mentale de Vitalité, Jacques Duclos, a spécifié par courriel que l’amélioration de l’accès aux soins de santé primaires est une priorité stratégique [...] et l’un des cinq domaines d’action prioritaires du Plan de santé provincial .

Il a ajouté que les services offerts par eVisitNB font partie des solutions de rechange nouvellement disponibles aux citoyens du Nouveau-Brunswick pour y arriver .

Par ailleurs, le réseau de santé Horizon n'a pas souhaité faire de commentaires considérant que la plateforme est l'initiative des médecins.