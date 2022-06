Les réserves du Conseil scolaire Centre-Nord bientôt à sec

Les deux plus grands conseils scolaires francophones de l’Alberta prévoient d’importants déficits en 2022-2023. Même en vidant ses réserves, le Conseil scolaire Centre-Nord n’arrivera pas à combler le sien et le conseil FrancoSud prévoit une situation similaire d'ici deux ans.

On s’est rapprochés du mur le plus qu’on pouvait. Maintenant, on est accotés au mur , a expliqué le vice-président du CSCN, Étienne Alary, lors de la présentation du budget au conseil scolaire.

Le CSCN prévoit un déficit opérationnel de 2,5 millions de dollars pour la prochaine année scolaire. Or, il a moins de 1,7 million de dollars en réserves. Il y a donc un manque à combler de 840 530 $.

Le conseil a entamé des discussions avec le ministère de l’Éducation pour trouver une solution.

La hausse des dépenses du CSCN s’explique en partie par l’ajout de certains niveaux scolaires dans les écoles Claudette-et-Denis-Tardif et La Découverte.

Les coûts associés au transport scolaire ont aussi explosé en raison du prix de l’essence, des assurances et de la pénurie de chauffeurs. Ils augmenteraient de 1,5 million de dollars comparés à l’an dernier, selon les projections du CSCN , et cela même s’il n’y aura que 4 nouveaux autobus.

Le Conseil scolaire Centre-Nord avait 3,5 millions de dollars en réserve au début de l’année 2020-2021. Il a cependant dû en utiliser une partie au cours des deux dernières années pour équilibrer ses budgets. Les réserves seront maintenant à sec.

Le CSCN a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada, citant des discussions en cours avec le ministère de l’Éducation.

FrancoSud sera dans la même situation dans un an ou deux

Le conseil FrancoSud voit également ses réserves fondre à vue d'œil. Celles-ci sont actuellement d’un peu moins de 3 millions de dollars, mais il devra y piger 1,5 million pour équilibrer son budget 2022-2023.

C’est un rythme insoutenable. Si on doit puiser chaque année dans nos réserves, un moment donné on n’en aura plus et c’est pour bientôt. Encore une année ou deux… , dit Marco Bergeron, conseiller scolaire et président de FrancoSud.

La plupart des conseils scolaires albertains affichent des budgets déficitaires cette année, certains ont cependant des coussins plus importants.

Le conseil FrancoSud et le Conseil scolaire Centre-Nord ont tous deux évoqué les défis supplémentaires auxquels le milieu de l’éducation francophone fait face, incluant les besoins accrus de transport et les coûts par élève qui sont généralement plus élevés dans les petites écoles.

Ce qu’on dit à la province, c’est que ça fait des années que nous absorbons ce que la province devrait financer , a dit Étienne Alary, lors de la réunion du CSCN .