LGBTQ et communautés culturelles : « Rester isolés pour ne pas se mettre en danger »

Des personnes LGBTQ issues des communautés ethnoculturelles ont du mal à vivre en public leur identité sexuelle. La plupart veulent éviter les critiques de membres de leur communauté et, dans certains cas, de leur propre famille.

Originaire d'Haïti, Georgelie Berry est lesbienne. Persécutée dans son pays en raison de son orientation sexuelle depuis ses 15 ans, elle est arrivée au Canada en 2019. Pendant plusieurs mois, elle préfère toutefois rester isolée que de s'exposer.

« Je n'ai même pas cherché la communauté haïtienne de Windsor. De par leur mentalité je ne voulais pas être jugée, je ne voulais pas être mal perçue. On sait qu'on va nous montrer du doigt », explique la jeune femme.

« Même si au Canada on sait qu'on peut vivre sa sexualité, on est toujours prudents parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'acceptent et qui ne comprennent pas. Ça nous pousse à rester loin, soit de la famille, soit des amis, soit des collègues. » — Une citation de Georgelie Berry

Chargement de l’image Pour Georgelie Berry, membre de la communauté LGBTQ, un retour en Haïti n’est pas envisageable tant que les droits des personnes LGTBQ n'y seront pas respectés. Photo : Avec Autorisation de Georgelie Berry

Quatre mois après son arrivée, elle révèle tout de même son identité sexuelle à ses deux meilleures amies à Windsor. Elle déménage par la suite à Toronto.

Dans de nombreux pays, notamment Haïti, l’homosexualité n’est pas encore décriminalisée. Il en est de même au Burundi et au Rwanda, deux pays d'Afrique centrale.

D'une manière générale, les débats en public sur la sexualité sont tabous dans la plupart des cultures africaines. L'homosexualité l'est d'autant plus.

Et pourtant, explique Georgelie Berry, il y a de nombreux membres LGBTQ au sein des communautés immigrantes, notamment à Windsor.

Certains que j’ai eu la chance de côtoyer en ligne ou en présentiel, je pouvais dire qu’ils étaient dans le placard à cause de leur famille ou de leur communauté , affirme-t-elle.

Vaincre la peur et s’ouvrir à la communauté d'origine

Selon le président de la communauté burundaise de Windsor, Audace Ndayishimiye, dans un pays de droits et de libertés comme le Canada, les membres LGBTQ issus de l’immigration devraient se sentir à l’aise et sortir de l'isolement.

Chargement de l’image Audace Ndayishimiye, président de la communauté burundaise de Windsor, appelle ses membres à respecter toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. Photo : Autorisation d'Audace Ndayishimiye

En tant qu'être humain, on a le droit et la liberté de choisir de s'afficher, c’est mon opinion , explique-t-il.

« Le principe c’est la liberté. C’est le mois de la Fierté, que des gens profitent de cette période pour s'ouvrir au monde et affirmer leur identité. » — Une citation de Audace Ndayishimiye

Hiram Gahima, Canadien d’origine rwandaise, est du même avis.

Ils devraient se sentir libres ici, mais en Afrique, au Rwanda, dans quelques pays, ce n'est pas possible d'aller en public pour un garçon main dans la main avec un autre garçon , explique M. Gahima.

« Ici en Amérique du Nord, c'est leur choix [de vivre au grand jour]; ils n'ont rien à craindre. » — Une citation de Hiram Gahima

Sensibiliser les leaders communautaires

Pour M. Gahima, le chemin vers le respect des personnes LGBTQ devrait passer par la sensibilisation des leaders communautaires.

Chargement de l’image Hiram Gahima pense que les personnes LGBTQ issues de la diversité devraient se montrer en public sans aucune inquiétude. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Si dans la communauté rwandaise, on identifie qu’il y a des gens qui sont à l'écart parce qu'ils sont identifiés comme tel ou tel [LGBTQ], il faut les approcher, leur parler, il faut qu'ils ouvrent la porte pour ces gens-là , pense-t-il.

Le président de la communauté burundaise de Windsor, Audace Ndayishimiye, est prêt à ouvrir un débat constructif dans les meilleurs délais, au cas où une ou plusieurs personnes LGBTQ se manifestent au sein de sa communauté.

Je suis prêt à organiser une séance pour sensibiliser les membres de ma communauté. La porte est grandement ouverte pour accueillir toute personne qui se sentirait lésée , précise M. Ndayishimiye.

Double exclusion

Autre handicap pour les personnes LGBTQ issue de la diversité, elles doivent se faire accepter de la communauté gaie dans son ensemble, ce qui est loin d'être une évidence. Selon Arnaud Baudry, directeur général de l'organisme FrancoQueer à Toronto, ces personnes vivent en effet une double exclusion.

Il y a une exclusion de la communauté ou des communautés noires parce qu'elles ne se sentent pas forcément acceptées [...] elles ne se sentent pas en sécurité [...] , explique-t-il.

Elles ne sont pas non plus accueillies à bras ouverts dans des communautés LGBTQ d'accueil.

Beaucoup ne se sentent pas non plus entièrement intégrées à la communauté LGBTQ d'accueil à cause de l'expérience de racisme, de discrimination , poursuit-il.

Chargement de l’image Arnaud Baudry, directeur général de FrancoQueer Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

L’organisme FrancoQueer de Toronto a d'ailleurs décidé d'affronter le problème et à créer le programme Partenaire inclusif. Centré sur les enjeux de la diversité sexuelle et du genre, ce projet invite tous les partenaires communautaires francophones de l’Ontario à la réflexion.

« L'objectif du programme est de sensibiliser nos partenaires aux enjeux de la diversité sexuelle et de genre, de déconstruire les stéréotypes, les préjugés, les mythes qui peuvent être associés aux personnes LGBTQ et de les accompagner. » — Une citation de Arnaud Baudry, directeur général de FrancoQueer

Une session en ligne sera lancée le 15 juin.

De son côté, Georgelie Berry qui vit désormais à Toronto. Elle continue aussi son combat à distance pour que son pays natal déverrouille l’espace des libertés de la communauté LGBTQ.