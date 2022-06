Le Théâtre Capitol fête ses 100 ans et dévoile sa programmation

Le Théâtre Capitol à Moncton au Nouveau-Brunswick célèbre son 100e anniversaire et présente pour l’occasion une programmation de plus de 40 spectacles pour la saison 2022-2023.

Dès septembre, plusieurs artistes défileront sur la scène du Théâtre Capitol pour différents spectacles de musique, d’humour, de théâtre, de danse et de cirque.

Événements qui marqueront le 100e anniversaire

Le théâtre a ouvert ses portes sur la rue Main en 1922. Des journées portes ouvertes gratuites sont prévues pendant l’année, à trois reprises, pour que le public visite les installations qui sont au cœur du centre-ville de Moncton.

Le film classique Dracula, de 1931, sera présenté avec orchestre. La projection sera disponible sous la formule Vous décidez du prix , où les spectateurs paieront à la fin de la projection, le montant qu’ils désirent.

Le rappeur néo-brunswickois Wolf Castle & Friends offrira un spectacle à la Salle Empress et une nouvelle création du Ballet Atlantique Canada sera présentée.

Le 100e anniversaire sera officiellement célébré le 6 octobre, date à laquelle le Théâtre Capitol a ouvert ses portes, par un grand spectacle. Aucun détail de l’événement spécial n’est divulgué pour le moment.

Des spectacles pour tous les goûts

Plusieurs artistes francophones défileront sur scène : Louis-Jean Cormier, le rappeur québécois Loud, l’auteur-compositeur Patrice Michaud, la chanteuse country Guylaine Tanguay et le ténor québécois Marc Hervieux.

Guylaine Tanguay est attendue à Moncton le 23 mars 2023. Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

Notons également la présence du rappeur Classified, la lauréate de plusieurs prix Juno Charlotte Cardin, Serena Ryder, le groupe acadien Baie, le spectacle Casse-Noisette présenté par l’Académie de ballet classique et danses modernes et le classique de Noël avec Les Muses, les frères Belivo & Roland Gauvin.

Charlotte Cardin à la cérémonie des prix Juno. Elle sera en spectacle au Théâtre Capitol le 25 novembre. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les amateurs de musique classique pourront entendre le duo canadien The New Cohort, le Quatuor Debussy de France et le duo de violoncelle et de piano Liam&Lala. Les Jeunesses Musicales du Canada présenteront l’opéra Une Veuve Joyeuse de Franz Lehár.

Louis-José Houde présentera son spectacle Mille mauvais choix le 12 novembre. Photo : Radio-Canada

Enfin Louis-Josée Houde et Sam Breton vous feront rire et le théâtre accueille également une parodie musicale d’Off Brodway de New York, Friends! The Musical Parody.

Toute la programmation de la saison 2022-2023 du Théâtre Capitol est disponible en ligne  (Nouvelle fenêtre) . Un aperçu vidéo de la saison est aussi disponible ici  (Nouvelle fenêtre) .