Plus de fonds pour la recherche sont souhaités si les redevances sur l’eau augmentent

Le gouvernement déposera mercredi un projet de loi pour réviser les redevances sur l’eau. En Abitibi-Témiscamingue, on souhaite qu’une aide bonifiée à la recherche et aux organismes locaux accompagne la hausse des redevances.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, devrait présenter mercredi un projet de loi pour augmenter les redevances sur l’eau. Ces redevances touchent les industries qui utilisent plus de 75 000 litres d'eau par jour.

Le président de l'entreprise d'embouteillage Onibi, basée à 60 km au nord de La Sarre, Francis Provencher, se dit favorable à une hausse des redevances, dépendamment d’où l’argent est réinvesti.

Je pense que c’est positif à long terme sur l’industrie, affirme Francis Provencher. Si c'est pour augmenter et améliorer la recherche, je pense à l’ UQAT qui fait des recherches sur les eskers, on pense à la Société des eaux souterraines de l'Abitibi-Témiscamingue. Si ces organismes-là reçoivent des sommes des redevances pour améliorer les connaissances, je vois vraiment ça d’un oeil positif, mais tout est dans l’objectif de l’augmentation des redevances.

Tarifs en vigueur présentement pour les préleveurs : 0,0070 $ par mètre cube d’eau pour les embouteilleurs d’eau et les fabricants de béton

0,0025 $ par mètre cube d’eau pour les pâtes et papiers et l’industrie minière

Francis Provencher indique qu'actuellement, les redevances exigées par le gouvernement ne représentent pas des frais significatifs.

Pour l’instant, avec ce qui est proposé, ce n’est pas alarmant. Ce n’est pas alarmant non plus au niveau de la compétition , mentionne-t-il.

Le directeur général de l'organisme du bassin versant du Témiscamingue (OBVT), Yves Grafteaux, espère que l’argent généré par des redevances plus importantes soit réinvesti en Abitibi-Témiscamingue. Il ajoute que des sommes dédiées à la région permettraient de la recherche plus poussée et donc des mesures plus ciblées.

Par exemple, on parle souvent du lac Fortune avec les cyanobactéries rouges. Eh bien, on a dû aller chercher de l’argent pour mener des projets d’acquisition de connaissance. Si on avait un fonds régional pour l'eau, ce serait super pour financer ce genre d’actions , indique M. Grafteaux.

Le lac Fortune est aux prises avec la présence de cyanobactéries de couleur rose. Photo : Gracieuseté : Association des riverains du lac Fortune

Dans la région, ce que les industriels paient, c’est à peu près 250 000 $ par année en redevances sur l’eau qui quittent la région et qui ne reviennent pas. Pour nous, c’est une somme conséquente qui permettrait de faire beaucoup d’actions pour préserver la ressource en eau , souligne M. Grafteaux.

Le président de la Société des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue (SESAT), Serge Bastien, estime que la région bénéficierait de ressources financières supplémentaires, car les organismes de gestion de l’eau pourraient mettre en place des projets à plus grande portée.

Les enjeux sont tellement grands, on aurait toujours besoin de ressources additionnelles. Par contre, en concrétisant des interventions d’organisations comme la nôtre sur les moyen et long termes, à ce moment-là, on s’assure de faire de bonnes interventions et qu’on soit proactif , fait-il valoir.

La loi sur les redevances sur l’eau n’a pas changé depuis 2010.