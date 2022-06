Attaque au camion-bélier : Alek Minassian est d’ores et déjà condamné à 25 ans minimum

Le récente décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité des peines consécutives permet déjà de prédire qu'Alek Minassian sera condamné à la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans pour l'attentat de 2018 à Toronto. Son audience sur la détermination de la peine avait été retardée en raison de l'affaire Bissonnette devant le plus haut tribunal du pays.

Alek Minassian n'a toujours pas été condamné pour l'attaque qui a fait dix morts et 16 blessés à North York dans le nord de la ville. Une femme qui avait été gravement blessée a succombé à ses blessures en octobre dernier.

Le Torontois de 29 ans a été reconnu en mars 2021 criminellement responsable de l'attentat du 23 avril 2018 sur la rue Yonge. Il avait alors été automatiquement condamné à une peine de 25 ans de prison ferme.

Chargement de l’image Le suspect de l'attaque au camion-bélier, Alek Minassian, a été arrêté une vingtaine de minutes après les faits. Photo : Radio-Canada / Clark Hua Zhang / Twitter

À l'époque, la juge et la Couronne à son procès attendaient toutefois la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité des peines consécutives dans la cause Bissonnette avant de savoir si la justice pouvait lui infliger une peine plus sévère pour ses multiples meurtres.

Le cumul des périodes carcérales d'inadmissibilité à la libération conditionnelle avant 25 ans est aujourd'hui interdit au pays, parce que le plus haut tribunal a statué le 27 mai dernier que les peines consécutives étaient anticonstitutionnelles en vertu de l'article 12 de la Charte.

Article 12 de la Charte : Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités . En ce sens, cet article interdit les peines et traitements qui sont disproportionnés de façon exagérée dans les circonstances.

La Cour suprême avait donné raison à la Cour d'appel du Québec qui avait conclu que le fait de ne pas offrir à Alexandre Bissonnette une perspective réaliste de libération conditionnelle constituait une peine cruelle et inusitée dans l'éventualité où il peut démontrer qu'il peut réintégrer la société.

Chargement de l’image Alek Minassian à son arrivée au poste de police dans l'après-midi du 23 avril 2018 après son arrestation. Photo : Bureau du Procureur général de l'Ontario

Plusieurs groupes, comme l'Association des policiers de Toronto, avaient exhorté, sans succès, le plus haut tribunal à maintenir l'amendement de 2011 en place, en arguant que les meurtriers qui commettent plus d'un meurtres ne devraient avoir aucun passe-droit.

La juge Anne Molloy, de la Cour supérieure de l'Ontario, n'a donc plus la possibilité d'imposer une peine de 250 ans à Minassian, soit le cumul de dix peines de 25 ans ferme chacune (on ne compte pas la 11ème victime, NDLR).

Elle doit aussi le condamner au sujet des 16 chefs d'accusation de tentative de meurtre pour lesquels il a été reconnu coupable relativement aux survivants de l'attentat.

La Couronne n'a jamais fait savoir à ce jour si elle comptait de toute façon réclamer des peines consécutives contre l'auteur de l'attentat.

On s'attendait en revanche à ce que la défense d'Alek Minassian suggère une peine simultanée pour les crimes de son client, en évoquant justement la cruauté des peines additionnelles.

Chargement de l’image L'avocat d'Alek Minassian, Boris Bytensky, en mêlée de presse en septembre 2018 devant le tribunal de North York. Photo : Radio-Canada

En dégageant le 5 avril dernier la date d'audience d'aujourd'hui avant la décision de la Cour suprême, la juge avait néanmoins avoué que les familles des victimes et les survivants de l'attaque n'en pouvaient plus d'attendre de se faire entendre au sujet de la détermination de la peine du Torontois.

Elle avait dit que certaines familles avaient manifesté leur intention de tourner la page plus de quatre ans après la tragédie.

L'audience de lundi matin sera donc l'occasion pour les familles de ses victimes et les survivants de l'attentat de présenter à la magistrate leur déclaration sur l'impact que le crime a eu sur leur vie depuis quatre ans.

On s'attend à ce qu'Alek Minassian soit condamné immédiatement après leurs témoignages.

Le meurtrier est toujours emprisonné au Centre de détention du sud de Toronto. Une fois condamné, il sera transféré dans un pénitencier au pays.